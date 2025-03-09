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生活
2025-03-09 16:00:00

網上熱話｜港人遊台做漏1事被拒登機 發警世文提醒整入台證前要檢查清楚！

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網上熱話｜港人遊台做漏1事被拒登機 發警世文提醒整入台證前要檢查清楚！

網上熱話｜港人遊台做漏1事被拒登機 發警世文提醒整入台證前要檢查清楚！

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香港人鍾意去旅行，不過各處鄉村各處例，去旅行前如果冇檢查清楚，有機會連飛機都冇得上。早前有港人在社交平台發文警世，指自己帶屋企人去台灣旅行時，就因為做漏1事而被拒絕登機，引來大批網民熱烈討論。

圖片來源： 電影《機場客運站》劇照

圖片來源： 電影《機場客運站》劇照

港人去台灣旅行 做漏1事被拒登機

早前一位香港人在社交平台發長文，指日前原本與屋企人一同出發台灣旅行，豈料「興高采烈嚟到機場登機時」、「先發現某人個老竇喺上海出世」，「BB仔嘅時間嚟咗香港，平日又無講喺大陸出世」，正因為睇漏他的出世地點，竟導致最後要「折返返屋企」。

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圖片來源： Threads 圖片來源： Threads

發警世文提醒眾人事先檢查清楚

據悉，內地出世的人士第一次入境台灣不能夠用入台證，而需要用往來台灣通行證，事主的情況正正因為忽略涉事男子的出世地點，因而就算已經「即場喺機場上網注銷張入台證都搞唔掂」、「因為System要幾日先update到」。經過今次慘痛經歷後，事主就發文警世，提醒眾人出發台灣前要先檢查清楚出世地點。

圖片來源： 電影《廉政風雲》劇照

圖片來源： 電影《廉政風雲》劇照

網民：明明常識嚟

事件引起網民關注，有網民留言指「可以整落地簽證」，但亦有網民回應表示「同地勤講會落地簽，對方會要求你證明曾經用港澳居民身份入境台灣」，而事主在文中就提及對方雖然80年代曾經入境台灣，「但check咗一輪，因為年代久遠真係搵唔到記錄」。亦有網民寸嘴道「出國新手，okay既，經驗姐」，「但唔好下下警世啦，呢啲係常識黎…」。

圖片來源： Threads 圖片來源： Threads 圖片來源： Threads 圖片來源： Threads

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