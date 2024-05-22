網上熱話｜港夫婦北上採耳被亂收錢 因1事$320埋單變$690 網民：東門最多黑店！

假日北上已是港人習慣，現時周末在香港街頭未必能看到港人身影，但各個關口和深圳的大型商場卻變成港人最新的聚腳地。不過，北上消費和購物都要打醒十二分精神，一個不留神好容易誤墮陷阱！早前，一對香港夫婦北上到東門幫襯一間採耳小店，原以為採耳服務盛惠$320，卻沒料到最後竟因1事而令埋單金額變$690，最後更險花近千元先落到樓，引來大批網民熱議！

港夫婦北上採耳 幫襯東門路邊小店出事 北上消費和購物已是港人的生活習慣，不過都要打醒十二分精神，以免一個唔覺意誤墮陷阱​​！一位香港婦人就在社交平台上發文，直指自己近日與老公一同北上遊玩，在東門路邊的一間小店幫襯採耳服務。原以為深圳的物價低廉，二人未有太大戒心​​之下，幫襯了人民幣320元（約港幣345元）的採耳服務，沒料到最後收費卻驚為天人！

報價$320埋單驚變$690 最後二人險花千元落樓 事主稱二人入內後，老公經店員遊說後，決定以人民幣320元(約345港元)幫襯採耳服務，沒料到最後完成採耳及徹底消毒後，竟揚言要收費人民幣690元(約744港元)。當事主質問時，店員直指收費按「每隻耳仔計」。而因為事主本人在等候老公採耳期間，亦在店內幫襯「揼腳」，令最後兩人埋單要人民幣980元(約1,057港元)，「經我們多番理論都要比$700人仔」，即二人在東門路邊小店總共消費港幣755元。