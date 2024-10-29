網上熱話｜港女不忿男友被偷Airpods 用1方法成功尋回失物 結局惹爭議！

幾時都要小心保管自己的財物，有時一個唔為意就會失去心愛物件。不過有些賊仔的手法層出不窮，近日一位港女在社交平台上發文，指男友在返工時被偷去由她所贈的Airpods Pro，不忿禮物就咁益咗賊仔的她，於是私自展開搜索，最後更憑一己之力成功尋回Airpods，惟事後引起大批網民爭議！

港女贈男友Airpods Pro 返工時慘被偷走 該名港女在社交平台上發文，指男友在返工時被偷走由自己所送贈的Airpods Pro，令男友心情大為失落，一方面因失去女友所贈的禮物，另一方面因為AirPods Pro價值近$2,000，令他「好唔開心」。事主稱自己開頭都「打定輸數」，認為唔會搵得返，無奈慨嘆「俾人偷咗啦擺到明」、「人哋嗰啲係樓上我點搵」。

用1方法逐步收窄賊仔位置 不過事主未有因而放棄，反而積極地嘗試尋回耳機，先是「check 吓個耳機係邊，又咁啱咁好彩早幾日，我用過佢耳機一次有record」，驚見耳機定位在九龍城一帶，隨即決定由灣仔去到耳機顯示的所在地。孤身一人的事主坦言自己抱著「一半一半心態」，發現耳機所在位置是一座唐樓大廈後，尾隨一名男士開門進入大廈，然後膽粗粗地開始掃樓，最後成功找到嫌疑人。

結局惹人爭議 事主稱當時找到嫌疑人後，即時質問對方是否在男友的工作地點返工，又要求對方將Airpods歸還，對方即時「呆咗」兼「驚到慌」，更聲稱耳機是在巴士上拾獲，最後成功在賊仔手上取回耳機。她更柯南上身，列出3大疑點：「第一，我男朋友上得巴士一定聽緊，唔會成個耳機齊配件；第二，你抹到咁乾淨肯定自己用；第三，你係巴士執唔係應該歸還俾巴士司機？」因此相信耳機很大機會佢老婆係地盤偷，「佢老婆好大反應 咁一定係佢老婆偷。」

事主在文末自豪地表示「男朋友勁開心，估唔到一個女人仔搵到個男人出嚟」、「不過佢比較擔心我安全多啲」、「所以證明2024啦！女人都有獨立嘅一面」。不少網民大讚事主「型到癲」、「真係好勁」，惟亦有人認為事主為了尋回耳機不顧自身安危，「為咗拎返耳機搵命搏」、「仲要自爆尾隨人入私人地方」。