鍾意食日本嘢的香港人近年紛紛幫襯不同的Omakase店舖，價錢頗貴但勝在私隱度高兼食材夠新鮮。不過Omakase無得自己話事，有出現不快經濟。早前一位港女在社交平台上發文，直指自己與男友食了一餐盛惠4千蚊的Omakase，但當中就有5件事令她極度不滿！
港女與男友食Omakase 埋單盛惠4千蚊
早前，一位港女在社交平台上發文，直指自己近日與男友幫襯一間位於荔枝角的Omakase，但就「中晒大伏」。她表示她們一行兩人最後埋單4,000多元，但餐廳的服務及質素就令她十分不滿，更形容是自己「食過最差嘅Omakase」。
不滿餐廳5宗罪
港女揚言餐廳有5大問題，包括食物質素、食物安排、服務態度等，先是形容食物「比壽司郎更差」，明言「To老闆：希望你可以cut咗你個omakase，唔好再害人」，又指是次Omakase只有3件壽司，「壽司得三嚿畀你，勁。上得3件請問係咪收平啲啊？冇」。又指餐廳的份量太少，令她男友「返到去仲要喺foodpanda嗌個炸雞，笑死」。而除了食物外，港女對服務質素亦有很大意見，「餐廳只提供3件壽司，卻催促食客進食，「求其畀三嚿你，仲要催你食，話唔新鮮快啲食。趕客」、「是否趕收工？我哋冇飲酒喎」、「個老闆好興周圍叫你老闆，waitress又攞你電話話有新鮮嘢叫你，不斷WhatsApp你嗌你老闆。嗌咗個瀨尿蝦，佢話新鮮送到，但冇咩特別，+$850」。
餐廳私訊回應
港女上載當日所吃「Omakase」食物，除了3件壽司外，其實還有十多款食品，不過她與男友的Omakase經歷，就引起大批網民留言，有網民表示「第一次係香港俾人呃咩，睇開啲啦⋯⋯」、「有咁多嘢食，你哋執到啦」，亦有網民嘲諷道「永遠覺得食日本Omakase係食唔飽，如果想食飽不如去食自助餐」、「4,000幾食啲咁嘅嘢，不如直接飛去日本食」、「4xxx 好出名嘅都食到」、「當交智商稅」。而涉事餐廳事後亦主動私訊男友致歉，揚言「原來我哋做得咁差，我哋都唔知，老闆話真係好對你唔住，Sorry」。