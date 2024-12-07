鍾意食日本嘢的香港人近年紛紛幫襯不同的Omakase店舖，價錢頗貴但勝在私隱度高兼食材夠新鮮。不過Omakase無得自己話事，有出現不快經濟。早前一位港女在社交平台上發文，直指自己與男友食了一餐盛惠4千蚊的Omakase，但當中就有5件事令她極度不滿！

港女與男友食Omakase 埋單盛惠4千蚊

早前，一位港女在社交平台上發文，直指自己近日與男友幫襯一間位於荔枝角的Omakase，但就「中晒大伏」。她表示她們一行兩人最後埋單4,000多元，但餐廳的服務及質素就令她十分不滿，更形容是自己「食過最差嘅Omakase」。