網上熱話｜港女列10大內地女難頂衣著：第1位竟然係XX 內地網民反嘲：港人衣著才無聊！

每個地方的女生穿搭或多或少會有一點點分別，因而經常聽到人說「日系」、「韓風」、「歐美」等打扮，有時第一眼的感覺總會給人一些既定印象。不時都會聽到有人說香港女生的衣著打扮大多以簡單舒適為主，特別是上班族的穿搭顏色一般是黑白灰和大地色系，甚少看到有人會穿得較鮮艷亮麗。可能正因如此，有港女就以「香港人眼中最不能理解的穿搭」為題，在小紅書發文狠批內地女生的衣著打扮「理解唔到」，更引來大批內地網民不忿還擊！

港女發文狠批內地女生穿搭 列10大難頂打扮：理解唔到！ 早前，有港女在小紅書以「香港人眼中最不能理解的穿搭」為題發文，表示自己作為一個香港女生，不時都會對部分衣著的女生感到難以理解，更在文中列出10大最不能理解的穿搭，引起香港和內地網民廣大迴響。

10大內地女生穿搭｜10. 過白的底妝、過紅的口紅 第一個與女生的化妝有關，發文者表示當出街時看到有女生的底妝過白，而口紅又過紅，就知道對方不是香港人，不過何謂「過白」和「過紅」就未有定義。

10大內地女生穿搭｜9. 名牌 香港街頭亦不乏穿戴名牌的人，不過發文者就強調「名牌monogram或很大的logo」會令她感到難以理解，亦會因此而知道對方不是香港人。

10大內地女生穿搭｜8. 碎花連身裙 其實香港亦不少女生愛穿碎花連身裙，特別是春夏季，不過發文者就揚言她對此難以理解。

10大內地女生穿搭｜7. 太多bling bling 閃亮亮的元素近年不太流行，因此甚少在街上看到有人穿得十分bling bling，而發文者亦表示太多閃令令的話會令她難以理解。

10大內地女生穿搭｜6. 戴髮卷上街 發文者指其中一樣難以理解的打扮是戴髮卷上街，不過其實有時在香港街頭亦會看到有港女戴著髮卷上街，都不算罕見。

10大內地女生穿搭｜5. 長到及腰的黑髮 除了衣著外，發文者又指一看到「長到及腰的黑髮」，就會知道對方不是香港人。

10大內地女生穿搭｜4. 穿高跟鞋行山 不少人在行山時，都想穿得漂亮一點，以便在山上與風景打卡影靚相，惟有時部分衣著打扮的確不適合在行山時穿著。發文者就表示一看到穿高跟鞋行山的人就知道並非香港人，未知大家又是否同意呢？

10大內地女生穿搭｜3. 絲襪 雖然絲襪是一種頗常見的女生穿搭，不過發文者就表示難以理解穿黑色或肉色絲襪的女生，可以憑此去辨別對方是否香港人。

10大內地女生穿搭｜2. 珠片 在香港街頭，的確甚少看到有人穿帶有珠片的衣服，就算有的話可能亦只佔衣服的一小部分。因此，發文者就表示其中一樣能夠看出對方是否香港人的衣著，正正是日常場合穿珠片衫的人。

10大內地女生穿搭｜1.顏色鮮艷 在發文者列出的難頂衣著中，排名榜首的竟然與顏色有關。發文者直指最不能理解的穿搭就是「上下身都非常鮮艷」，惟近日內地的女生流行在夏日穿著由美國時尚心理學家「Dawnn Karen」提出的「多巴胺穿搭」，意指透過鮮艷的色彩提升能量、讓心情愉悅，不時都會看到衣著顏色較鮮艷的女生，可能亦因此而令發文者感到難以理解。