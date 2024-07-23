網上熱話｜港女初懷孕遭奶奶落4大禁令 網民逐一拆解：唔信你咪照做

結婚生仔對很多人來說是一個里程碑，部分人更會視之為人生其中一樣必須要完成的事，訂定確切時間線，盼能在指定歲數前完成。孕育下一代對很多人來說都是一件喜慶事，惟有時家人過分緊張亦會引起衝突。早前一位港女就在討論區發文，直指自己與老公努力9個月後，終於成功迎來二人第一個寶寶，豈料奶奶得知後突然化身迷信大師，更落足4個大肚期間的禁令，令事主無奈又不忿！

港女結婚兩年終懷孕 苦呻奶奶太迷信 大肚前後需要做的事和護理十分多，不同人做法亦會略為不同，特別是長輩和後生一代對此分歧就更大，不時都會聽到夫婦與老爺奶奶有爭執。早前一位港女在討論區發文，劈頭直指自己與老公結婚兩年，「初頭想過下2人世界去下旅行先」，到了準備好有小朋友後亦「試左差唔多9個月」。在他們努力備孕的9個月間，奶奶曾問「喂你地仲唔計劃下」，當時頻頻失敗的事主不禁表示「真係想X出聲」。幸好二人努力了9個月後，終於成功懷上第一胎寶寶，豈料奶奶又開始嚟料，「係咁控制我唔可以做呢樣做果樣」。

奶奶落4大禁令 生活習慣受影響 奶奶得知事主成功懷孕後，即時對事主百般操控，「話唔可以食魚生果啲都明吖」、「但係真係有好多樣係聽都冇聽過」，更怒斥奶奶「迷信迷到少少根據都冇」。事主又列出奶奶對她落的4大懷孕禁令，當中包括「唔可以做運動」、「屋企唔可以再有任何改動，大門出面甩晒油都唔可以油油」、「老公唔可以搭我膊頭/幫我按摩」，以及「唔可以食西瓜」。太多禁忌下令事主認為自己生活的自由盡失，只好發文苦呻盼能圍爐取暖。