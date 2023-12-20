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生活
2023-12-20 16:00:00

網上熱話｜港女北上遇聲大夾惡同鄉 3件粗魯事令她羞恥：唯有扮唔係香港人

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網上熱話｜港女北上遇聲大夾惡同鄉 3件粗魯事令她羞恥：唯有扮唔係香港人

網上熱話｜港女北上遇聲大夾惡同鄉 3件粗魯事令她羞恥：唯有扮唔係香港人

不少人港人閒時都熱愛北上暢玩，除了認為當地食買玩性價比高，亦因為去一個近近地的地方既不需要花太多時間於來回上，同時又可以有去一個短旅行的感覺。不過，港人北上時的行為表現就受到眾人爭議，最近更相繼有網民指港人十分無禮貌。早前，一位港女在北上時就表示自己遇到同樣來自香港的「同鄉」，惟這些同鄉卻當街當巷做出一些粗魯及無文化的行為，令她感到極為羞恥，更揚言要扮作自己不是香港人。她的經歷除了令她本人事後「瞓唔著」，大批網民亦紛紛留言力撐，直指港人大多都無禮貌！

不少人港人閒時都熱愛北上暢玩，除了認為當地食買玩性價比高，亦因為去一個近近地的地方既不需要花太多時間於來回上，同時又可以有去一個短旅行的感覺。（圖片來源：資料圖片）

不少人港人閒時都熱愛北上暢玩，除了認為當地食買玩性價比高，亦因為去一個近近地的地方既不需要花太多時間於來回上，同時又可以有去一個短旅行的感覺。（圖片來源：資料圖片）

港女北上遇香港旅客 做盡粗魯事令她感羞恥

現時北上到深圳的大型商場，走在街上的可能大部分都是香港人，更有指部分超級市場中，幾乎所有顧客都操一口流利廣東話，可以說在深圳熱門地方的香港人可能比內地人還多。早前，一位港女在北上期間，就在街頭遇到幾群香港人，本應在深圳亦能遇上香港人難免會有親切感，惟事主就表示這些北上的香港人在深圳街頭做盡粗魯事，令她感到極為羞恥！

 

早前，一位港女在北上期間，就在街頭遇到幾群香港人，本應在深圳亦能遇上香港人難免會有親切感，惟事主就表示這些北上的香港人在深圳街頭做盡粗魯事，令她感到極為羞恥！（圖片來源：小紅書） 她的經歷除了令她本人事後「瞓唔著」，大批網民亦紛紛留言力撐，直指港人大多都無禮貌！（圖片來源：小紅書）

粗口爛舌+當街評論人 事主嬲爆：真係唔想俾人知係同鄉

事主分享了3件在深圳遇到港人的親身經歷，先是在一間飲品店門口整理東西時，聽到有「穿著運動服、背囊（附消毒液）、波鞋，大聲的香港人出現了」，而這群人邊行邊用粗言穢語互罵，「我x你老x，你想去街市先咪去囉，嘈乜x嘢」、「都話x左佢去完農夫市集買野先囉」。當時事主已感到十分羞恥，嬲爆表示「那刻真不想讓人知道佢哋係我同鄉呀」。除此之外，事主在福田口岸亦曾經遇到大講粗口的港人，亦有一次因其身穿「鮮黃色t恤，米白色長裙，搽了些暖色唇膏，把頭髮梳起了」，而被港人當街大大聲評論「乜著到成個檸檬咁㗎？」

 

這群人邊行邊用粗言穢語互罵，「我x你老x，你想去街市先咪去囉，嘈乜x嘢」、「都話x左佢去完農夫市集買野先囉」。（圖片來源：TVB《C9特工》截圖）

這群人邊行邊用粗言穢語互罵，「我x你老x，你想去街市先咪去囉，嘈乜x嘢」、「都話x左佢去完農夫市集買野先囉」。（圖片來源：TVB《C9特工》截圖）

事主稱事後瞓唔著 網民力撐：港人都無禮貌

事主在發文後，又補充指自己「我上嚟搵個樹洞咋，其實又唔係好嬲嘅」，但卻在事後會經常想起，「只係訓唔著會諗起姐」。她的發文引來網民熱議，大批網民力撐事主，直指「你應該開口的，檸檬識聽識講廣東話」、「我係港產檸檬」，又狠批對人評頭品足的港人「好沒禮貌，指手畫腳是真覺得別人聽不懂還是覺得別人就算聽得懂也無所謂」。部分網民更指很多香港人都十分無禮貌，「偏偏某d香港人一樣judge翻內地人，但你自己也是內地人呀」。

 

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