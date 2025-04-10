網上熱話｜港女去半山獨立屋私補 遲到7分鐘即被扣錢 事後高調發文列5點拒教

相信大家讀書時期都試過補習，除了去補習社外，部分家庭亦習慣請私補老師上門任教，不過價錢相對較高。早前，一位私補老師就在社交平台上發文，直指自己曾獲邀到位於半山的「過億獨立屋」試教，惟她就對僱主的種種安排和做法大為不滿，引起大批網民留言熱議。

港女去半山獨立屋私補 早前，一位做開私補老師的港女在社交平台以「有一種家庭，再高的offer我都唔會教」為題發文，指自己曾獲有錢人的秘書通知去試堂，但豪宅門都未入已開始不滿，只因「通常呢類家庭會安排司機接我去，或者額外俾交通錢，但佢冇」。

事後高調發文堅稱拒教 除了不滿交通安排外，發文者在文中亦列出其餘幾點不滿，例如「去到佢屋企，先被一屋土豪裝修（嚇親）」、「正常第一次見老師或客人，都會簡單打扮一下（特別如果係闊太），但一見到佢我呆了，我以為係屋企的阿姨」。至於學生表現方面，「不意外地，個仔都係不甚上進的青年，簡單問佢學校學緊咩，有咩唔識，咩都話唔知，唔清楚」、「落咗堂，個秘書叫我send個report，寫下我對小朋友的觀察和分析」。而令她最為不忿的，竟是在秘書計學費時，對方表示「X太話你果日遲了7分鐘到，學費上扣返$XXX呢個數」，當她回應指「其實去佢屋企交通有啲唔方便，所以遲了少少，但我都遲落堂補返時了」，但對方僅回應指會「同X太反映下，再覆你」。

網民睇法兩極 最後發文者選擇妥協，向秘書表明「算啦，你照過呢個數俾我，麻煩幫我同X太講，我覺得自己唔太適合教佢小朋友」，並在文末揚言「裝修反映父母、父母反映家教、家教反映學生」。帖文引起網民熱議，部分網民力撐發文者，「自己知自己住得偏僻俾錢唔多就正常d啦，搞到成個奴隸主咁」、「唔係有錢就大晒，做嘢嗰個人，都要計返辛唔辛苦，真係serve普通中產仲好過」。惟亦有網民認為她要求多多，「補習遲到又真係吾可以賴人地屋企遠冇司機等藉口，呢啲係time management 問題喎」。