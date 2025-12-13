網上熱話｜港女去西九睇埃及展 到場始揭買錯真．埃及展門券 哭笑不得：我仲有冇得醫

最近在西九文化區故宮博物館舉辦的「古埃及文明大展」大熱，吸引大批市民入場觀看，展覽初期更一度因參觀人數太多而引起鼓譟。早前一位港女在網上買完飛，打算入場一探究竟時，因為「嘟極都嘟唔到」張飛入場，因而發現自己原來買錯真．埃及展入場券，令她本人及大批網民哭笑不得。

近日「古埃及文明大展」熱爆全港，不少人都特意買飛前去觀賞，而是次發文的主角亦不例外。這位港女在社交平台發文，指自己一早在網上購票，滿心歡喜去到現場時，卻「我去到入場嘟飛嗰度，個staff嘟極都嘟唔到」。

正當她不解為何預先購票仍未能入場時，仔細一看方發現「原來我買咗係埃及嘅埃及大博物館展」，即由故宮博物館中的「古埃及文明大展」，變成真的在埃及開羅的「大埃及博物館」門票。

事主無奈 網民爆笑

事主對自己擺了個大烏龍表示哭笑不得，指「職員發現價錢竟是1450，咩嚟架」，她直言「我真係笑死」，自嘲「我人生第一次覺得自己咁弱智，呢個係弱智到無人能及 ，我有病，我仲有冇得醫，有冇人可以救返我」。

大批網民慫恿她不如直接去埃及睇，「你買到咁高階，香港呢邊幫唔到你」、「唔飛去埃及睇真係對唔住自己」、「多謝你嘅笑話」，更有人笑稱「唯有勉為其難買機票去個埃及」、「可能係埃及諸神暗示緊香港個展覽唔會滿足到你，叫你直接去埃及」。