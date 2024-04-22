網上熱話｜港女呻M記麥旋風極度浪費 因1事刻意扔走膠羹 網民提議團購餐具

首階段管制即棄膠餐具今日實施，政府下令食肆不得再提供膠餐具，對一眾買開外賣或經常外出食飯的市民造成極大不便。以為唔買飯麵，只吃甜品小食一定無事？一位港女日前在M記買麥旋風時，驚見店員因1事扔走膠羹，令環保原意慘變成極度浪費，引來大批網民紛紛批評政府的措施十分無謂！
港女買M記麥旋風極不快 店員當場扔走膠羹
環保議題成為香港城中熱話之一，膠餐具將被淘汰，並陸續被紙或木餐具取代。不少人都表示這些替代餐具對食有汁的飯又或者湯麵十分不便，紛紛鬧爆新措施「擾民」。以為唔食飯麵一定無事？早前，一位港女在M記時，看到前面一位顧客買麥旋風，她驚見店員用膠羹製作完麥旋風後，竟當著顧客面前「掉咗枝膠羹，轉咗枝木匙羹俾佢」，令她不禁認為這個舉動十分多餘。
環保慘變浪費 揭店員因1事無奈死跟
事主指當事買麥旋風的顧客曾向店員表示「其實你可以唔洗掉，可以直接俾我」，惟在場幾位店員即時好大反應，同聲同氣地回應指「而家正苦（政府）唔俾我地俾枝膠羹你啊，一定要轉過枝木羹！」，更坦言「枝膠羹我地用完一定要掉」。
網民狠批措施無謂 提議團購餐具
用膠羹製作後掉走，轉木羹給顧客的做法令一眾客人十分無奈，直言「咁咪要用多枝木羹」，其實比起當初的做法反而「仲浪費多咗」、「忍唔住無奈地笑咗」、「到底環保X個腦諗緊乜」。大批網民認同政府的措施和店舖的對策十分無謂，更發起團購膠餐具，揚言可以在淘寶用幾蚊價錢買入大量即棄膠餐具，揶揄政府現時的行為無疑是「鼓勵網購」、「利用環保自肥」、「木羹供應商同環團成員有無利益關係」。