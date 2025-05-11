網上熱話｜港女單憑1眼分辨內地女裝扮 列5大特徵引網民討論

不時都有人討論中港兩地人士差異，除了彼此的生活習慣和模式不一樣，就連衣著打扮都不盡相同。早前有港女在社交平台上發文，指自己能輕易分辨出街上哪些女生來自內地，更列出5大明顯特徵，引來大批網民熱烈討論。

網民熱烈討論

發文者列出以上內地女的明顯特徵後，形容港女衣著「永遠都係黑白灰」、「主打oversize」及「素顏運動裝」，因此能輕易分辨出港女與內地女生。帖文引起網民討論，有網民表示「其實佢地啲妝容真係好誇張」、「穿得七彩繽紛不是問題，問題係佢哋的精緻土」。惟亦有人回應指「雖然唔欣賞大陸審美，不過其實香港人都好固步自封」、「好聽啲就係低調輕鬆休閒，難聽啲就係play safe 非常保守」、「著靚少少都會好多人側目覺得你去飲定登台，扮到隻雀咁」。