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生活
2023-10-19 13:56:07

網上熱話｜港女大閘蟹放題6個人勁食245隻 網民有讚有彈：搵命搏VS食夠本！

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港女大閘蟹放題6個人勁食245隻 網民有讚有彈：搵命搏VS食夠本！

港女大閘蟹放題6個人勁食245隻 網民有讚有彈：搵命搏VS食夠本！

每年臨近秋天都是大閘蟹當造的季節，不少人都鍾情約上三五知己一同勁食大閘蟹，一邊拆蟹一邊拿著花雕吹水，絕對是人生一大樂事！不過，大閘蟹的精華是其膽固醇滿滿的膏，因此每次食都必須適可而止，以免影響身體健康。早前，一位港女就在大閘蟹關注組發文，指自己與朋友一行6人幫襯大閘蟹放題，幾個人出盡全力食，最終竟然成功清空店家的雪櫃，6人勁食245隻，只是睇相都已經感到震撼！事主搏盡食大閘蟹的帖文引起網民熱議，網民的反應有讚有彈，有人坦言好羨慕事主能夠一次過食夠本，亦有人質疑事主的行為無疑是「搵命搏」！

前，一位港女就在大閘蟹關注組發文，指自己與朋友一行6人幫襯大閘蟹放題，幾個人出盡全力食，最終竟然成功清空店家的雪櫃，6人勁食245隻。（圖片來源：Facebook@香港大閘蟹關注組）

前，一位港女就在大閘蟹關注組發文，指自己與朋友一行6人幫襯大閘蟹放題，幾個人出盡全力食，最終竟然成功清空店家的雪櫃，6人勁食245隻。（圖片來源：Facebook@香港大閘蟹關注組）

大閘蟹關注組見驚人發文 港女一行6人勁食245隻

適逢大閘蟹當造時節，不少人都會特意約埋三五知己一同拆蟹食膏。早前，一位港女就在大閘蟹關注組分享自己的食蟹經歷，她表示自己約了幾位朋友，一行6人一同幫襯位於屯門一間酒樓的大閘蟹放題。據悉這間酒樓的大閘蟹放題限時2小時，客人不能選擇公蟹或乸蟹，而其實食大閘蟹最花時間的就是拆蟹，估計店家認為兩小時不足讓客人拆及食太多隻蟹，因而才推出這個大閘蟹放題。惟事主一行6人卻戰鬥力驚人，在短短兩小時內勁食245隻大閘蟹，單看她所分享的照片已十分驚人！

 

適逢大閘蟹當造時節，不少人都會特意約埋三五知己一同拆蟹食膏。（圖片來源：Facebook@香港大閘蟹關注組） 早前，一位港女就在大閘蟹關注組分享自己的食蟹經歷，她表示自己約了幾位朋友，一行6人一同幫襯位於屯門一間酒樓的大閘蟹放題。（圖片來源：Facebook@香港大閘蟹關注組） 悉這間酒樓的大閘蟹放題限時2小時，客人不能選擇公蟹或乸蟹，而其實食大閘蟹最花時間的就是拆蟹，估計店家認為兩小時不足讓客人拆及食太多隻蟹。（圖片來源：Facebook@香港大閘蟹關注組）

放題完結再蒸多60隻蟹 埋單每人僅XXX！

事主形容當晚酒樓提供的蟹有公有乸，而且全部均「好爆膏」，不過因為放題有限時而拆蟹肉又比較花時間，因此他們一行6人均無食蟹腳，只吃了部分蟹肉，主力都是吃膏為主。事主亦分享指該酒樓的職員服務和態度均十分好，即使在限時兩小時完結後，職員仍願意額多蒸60隻大閘蟹給他們。從照片中可見，他們一行6人將酒樓原本放滿大閘蟹的雪櫃「食清光」，最後共吃了245隻蟹，埋單每人561元。

 

從照片中可見，他們一行6人將酒樓原本放滿大閘蟹的雪櫃「食清光」，最後共吃了245隻蟹，埋單每人561元。（圖片來源：Facebook@香港大閘蟹關注組） 事主亦分享指該酒樓的職員服務和態度均十分好，即使在限時兩小時完結後，職員仍願意額多蒸60隻大閘蟹給他們。（圖片來源：Facebook@香港大閘蟹關注組）

網民有讚有彈 好羨慕呀VS搵命搏咩

事主最後亦有笑言自己與朋友們可能已被該酒樓加入黑名單，而她的經歷和照片亦引起網民關注。網民對此有讚有彈，有網民就直言好羨慕事主，「食到咁多真係好勁呀」、「500幾蚊食咁多抵到爛」、「下次叫埋我」，亦有人笑稱懷疑事主是「職業選手」。惟大部分網民則不滿事主的做法，認為他們浪費之餘又漠視自己的健康，「唔食蟹肉咁浪費，呢啲食法堅唔可取」、「啜完啲膏當食晒」、「食咁多唔怕膽固醇」、「人出蟹你出命」。

 

（圖片來源：Facebook@香港大閘蟹關注組） （圖片來源：Facebook@香港大閘蟹關注組）
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