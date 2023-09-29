網上熱話｜港女嬲爆發文投訴國泰空姐冷血 要求幫手卻被1句反駁：唔當我係客？

港女千字文控訴國泰空姐 不滿唔夠高求幫手卻被1句反駁：仲笑我露底！

開關之後有不少人都頻頻出遊，勢要補返過去幾年被困在家中的旅行癮。不過，雖然旅行理應是一件開心事，但不時都會有人因為與他人發生衝突或因意見不合，因此最後搞到要投訴收場。早前，一位港女就在社交平台發長文控訴國泰空姐，直指自己因為唔夠高而想對方幫手幫行李放入艙頂放置櫃，沒料到涉事空姐不但拒絕幫忙，更以1句說話將其當場KO。事主對空姐的態度感到十分不滿，又指對方更疑似笑她裙短，令她怒極發文指要「我會去投訴佢」！

港女搭國泰遇不快經歷 嬲爆發千字文揚言會投訴空姐 服務業的工作壓力一向十分大，只因難以預計客人會提出甚麼要求。早前，一位港女就在個人社交平台上發長文，指自己日前搭國泰航班出遊時，遭遇不禮貌對待而令她十分不忿。據悉，她在飛機上要求空姐幫忙，卻被無情拒絕兼疑似受到嘲笑，心生不忿的她因而將全個經歷在網上公開，更串爆地將涉事空姐的照片公開，並揚言「希望有Cathay嘅朋友識佢，同佢講聲我會去投訴佢」。

唔夠高要求空姐幫手 竟被對方1句說話KO 事主之所以如此憤怒，全因在飛機降落後，事主曾嘗試自行在艙頂放置櫃領取行李，惟可能行李放得太入，加上自己身高有限，因而未能成功取回行李，更形容當時的情況是「伸長隻手」仍然與行李有一段距離。無辦法之下，事主只好出言向涉事空姐求救，希望對方可以幫忙將行李取出，沒料到對方不但即時拒絕，更表示「你可能要自己搵個男士幫你，因為我都好矮幫唔到你」。雖然最後的確有熱心男士主動幫事主取出行李，但事主就被空姐的態度和言語激到飛起！