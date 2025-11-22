隨著年齡增長和時代變遷，許多曾經出現在我們生活的事物已逐漸流失，因此偶爾諗返起或見返相熟事物時，難免有種懷念感覺。早前，一位港女在社交平台發文，只因她在家中無意中搵返益力多陳年「配件」，引來大批網民紛紛慨嘆時日太快。

港女分享益力多陳年配件 不少曾經視為理所當然的日常事物，其實早已在歲月間慢慢消逝，未知你又有否洞察到？早前一位港女在社交平台興奮發文，只因其屋企人「唔知喺邊度」搵返一包「陳年益力多飲管」。據悉，以往在購買益力多時，部分商戶會提供埋一包寫有「健康科學益力多」的飲管，而家雖然仲可以買到益力多，但這包陳年「配件」就如發文者所言，「勁耐無見過」。

網民同感慨：好懷念 這包益力多陳年飲管引來大批網民熱烈討論，有網民表示「配呢款飲管係最好味」、「以前買開舖頭仔會間中就俾成包」、「以前會喺士多見到呢包嘢」，亦有人紛紛感慨，「呢包嘢就嚟要入歷史博物館」、「用一枝飲管一次過飲五樽」、「細個一邊飲一邊跑仆X成支隊咗落喉嚨，好懷念」。