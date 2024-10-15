網上熱話｜港女巴士驚見嘔心一幕 女乘客與扶手法式濕吻引網民嘩然

現時不少人的衛生意識都很強，自從疫情後更是習慣搓手液和消毒紙巾不離身，但就算如此，有些細菌仍然是避無可避。日前，一位港女在搭乘巴士時，就遇到驚心動魄一幕，只見車上一位女乘客與車上扶手法式濕吻，引來大批網民嘩然。

港女搭巴士驚現嘔心一幕 交通工具上的衝突屢見不鮮，雖然已經見慣見熟，但有時看到車上乘客作出特殊行為時，難免仍然會感到驚訝。日前，一位港女就在社交平台上發佈了一段影片，片中可見一位女乘客正在對車上扶手作出驚人行為，令事主不禁表示「呢一世唔會再摸扶手」。

女乘客與扶手法式濕吻 表情極陶醉 雖然短片僅有短短幾秒，但從事主上傳的影片中，清晰可見一位女乘客正在肉緊地親吻車上扶手，親吻期間更不斷左右移動，表情十分陶醉。而在片尾與扶手激吻完畢後，該名女乘客更露出滿足笑容，未知是否對是次熱吻感到滿意。

網民震驚留言：終於理解老母嘅苦心 片段引起大批網民關注，有網民對涉事巴士的行駛路線表示極度關注，而事主則回應指是位於元朗的「私樓專巴」，未知片中人是否私樓的住客。大批網民對片中女士的行為表示側目，直指覺得「好無助好不安」，更有網民表示「核突到」、「所以點解返到屋企要即刻洗手」、「終於理解老母嘅苦心」。