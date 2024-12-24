聖誕是旅遊旺季，近日有不少人趁著長假期出遊。去旅行當然希望開開心心順順利利，但早前一位港女在社交平台上發文，指自己近日在香港機場出發外遊時，就因為帶備哮喘藥過安檢而被職員截停，過程中更被職員的話語激到無名火起，引起網民熱烈討論。

港女帶哮喘藥過安檢 被截停質問 早前，一位港女在社交平台以「香港究竟發生咩事？」為題發文，直指自己近日在機場準備外遊時，在過安檢的途中就被當值職員截停，而事件起因竟然是單單因為一枝哮喘藥！

職員1句質疑惹爭議 事主引述被截停時，當值男職員向她表示「你個袋有支氣體」，惟當事主坦言回應「 係呀，係我支哮喘藥」後，該名男職員竟揚言「我都希望係哮喘藥」。聽到呢句的事主已即時無名火起，只好「打開個袋」供對方檢查，並補充指「個袋得枝哮喘藥係氣體」，對方就回應道「哦，好呀，係哮喘藥就得啦」，並對負責截停她的女職員無奈表示「係哮喘藥黎，幫你唔到」。

網民分享類似經歷 對於以上兩位職員的言論，事主嬲爆表示「請問，呢兩位人員係咪應該再培訓？可以咁樣講野？」、「咩態度？咩意思？」。大批網民旋即分享類似經歷，有人表示「幫佢唔到？乜捉到人有違禁品變左KPI咩？幾恐怖喎」，「老實講covid前啲機場保安正常好多，好efficient。而家啲保安似商場看更，咩都唔識，我都試過哮喘藥、非壓縮face spray（得英文）俾佢拎出嚟研究成分鐘。」