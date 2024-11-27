甜品對於很多人來說都是難以抗拒的食物，甚至有人形容自己有另一個胃，負責裝甜品。不過在百物騰貴的香港，就連買件cake都成為一件十分奢侈的事情。日前一位港女在社交平台上分享自己初嘗網紅餅店的經歷，滿懷期待的她，以$98的價錢買了一件開心果蛋糕，沒料到最後僅獲超薄切，令她十分失望。

港女初嘗網紅餅店 $98僅買到超薄切蛋糕 該位港女在社交平台上發文，分享幫襯網紅蛋糕店的經歷，她用原價$98，買了該店舖著名的開心果蛋糕，沒料到在店員切好蛋糕裝盒時，發現該蛋糕只有薄薄一片，令她不禁無奈表示「買了個失望」。

公開與店員對話 事主亦公開購買時與店員的對話，她指自己當時已向職員表示困惑，問對方道「哇咁薄嘅？」，而店員僅冷漠回答指「統一1吋」。事主就認為自己買到手的蛋糕「點都冇 2.5cm」，更在文末失望揚言「平心而論，味道未至於$98件，建議去返隔離食開心果撻滿足啲」。

網民紛紛留言鬧爆 對於事主的經歷，大批網民紛紛留言「1吋都貴，賣緊蛋糕，唔係鳥結糖喎」、「店員講嗰陣忍到唔笑嗰吓犀利」、「估唔到log cake cut成呢個size都可以賣$98，又估唔到真係有人買」，更有網民發現有其他食客買了同款蛋糕，但厚度與事主的有十分大出入，令他們不禁質疑「人哋大件咁多嘅？」