網上熱話｜港女幫襯速剪中伏 胸前長髮剪2吋驚變不規則短髮 網民：角度錯晒

髮型可以帶來很大影響，一個適合自己的髮型不但可修飾面型，更可突顯五官的長處，令外表有所提升。不過要搵一個溝通得到又適合自己的髮型師，實在是一件極度困難的事。早前一位女生在討論區上發文，直指因為貪平及貪快去幫襯速剪，豈料最後竟然中大伏，引來大批網民同情！

髮型師眼中的「少少」與大家心目中的有明顯差異，相信不少人都曾經因這個差異而傷心難過，更多次因「剪衰咗個頭」而黯然神傷。早前，一位港女就在討論區上崩潰發文，劈頭直接警世道「女孩們無論幾長幾短頭髮都唔好貪快貪平去速剪​​」，只因她本人近日就因為貪快而幫襯位於坑口的一間速剪舖，原以為自己一頭長髮，「剪小小都唔會衰得去邊​​」，豈料最後竟然中大伏！

從事主的照片中，可見她的頭髮長到胸前，而當時她主動告知中年男髮型師「可以將我的頭髮剪短兩吋」。髮型師聽後胸有成竹地表示「無問題」，更表示會將事主的頭髮「剪到可以紮到」，因而事主就放心地除下眼鏡安心剪頭髮。豈料剪到尾聲時，事主突然「發現佢將我啲頭髮剪到過短，短過膊頭」，並即時強調「不是要短頭髮」，惟男髮型師竟邊冷笑邊回答「啲頭髮仲啱啱好扎到，不過會跌落嚟」。

網民突破盲點：唔關價錢事

事主崩潰表示，自己的長髮「留咗一年有多」，原本亦只想剪兩吋，沒料到在髮型師大刀闊斧​​之下，竟然「剪超過六吋」，變成「左右兩邊頭髮不對稱」、「後面睇既頭髮有長有短」，在事主「完全冇準備吓變咗短頭髮」。事主文末更警世表示「勸各位女生千祈唔好貪平同埋貪快去做速剪，一定會令你後悔​​」。

大批網民留言表示同情，有網民直指「佢落剪個角度錯哂」、「你d髮尾外彎哂​​」、「去速剪要有心理準備先掂​​」。惟亦有網民坦言「去過速剪，去過貴少少嘅剪，發現唔關價錢事」、「剪髮佬唔聽你意見嗰陣做乜都冇用」、「要揀返個聽話嘅​​」。