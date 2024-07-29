網上熱話｜港女招免費攝影+化妝師 迪士尼取景但呢樣都唔包？ 網民：貼錢做義工

近年越來越多所謂「互助互惠」形式的服務，主要是雙方各取所需，例如模特兒與攝影師互助互惠的方法，就是一個免費幫你影，而另一個則免費俾你影。不過亦有不少人打著「互助互惠」的名號，實質想吃免費午餐，周圍攞著數。近日一位港女以自己與男友的戀愛經歷作招徠，找免費攝影師及化妝師為他們拍一輯甜蜜合照，惟她的手法就令一眾網民極不齒，更大鬧她的做法十分寒酸！

港女招免費攝影+化妝師 分享戀愛經歷 盼影甜蜜合照 一位港女近日在社交平台開宗名義指自己「想招互助互惠的攝影師&化妝師」，主要為幫她與男友影一輯「甜甜相」。她以自己的戀愛經歷作賣點，指與男友在大學時認識，至今已拍拖9年半，更會在今年12月正式拉埋天窗。事主坦言早已「影咗pre wedding」、「但就一直好想好想好想影我地兒時夢幻的地方Disney」，遂發帖文求助。

圖片來源：Facebook@香港迪士尼樂園|Hong Kong Disneyland

迪士尼取景但 連門票都唔包 迪士尼一張門票都唔平，事主想找攝影師和化妝師免費拍攝和化妝都尚可理解，但卻明言表明連門票都唔會包，「我們只有兩張兩日樂園的門票，所以這次拍攝不包括攝影師及化妝師的門票」。此外，事主亦「貼心」地幫化妝師諗埋化妝場地，「我地可以在迪士尼酒店住一晚，所以化妝可以在酒店裡」，更在文末表示「希望有機會和你們合作，一起拍美照，有一個難忘的回憶」。

圖片來源：Facebook@香港迪士尼樂園|Hong Kong Disneyland