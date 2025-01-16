搭車買飯要排隊是常識吧，打尖行為令人討厭！近日一位港女在社交平台上發文，分享自己搭小巴被普通話大媽趕落車的經歷，而最令她心酸的是，就連小巴司機及車上乘客也支持大媽，引起大批網民留言鬧爆，紛紛建議她應該投訴涉事司機。
港女搭小巴被普通話大媽趕落車
近日一位港女在社交平台發文，直指自己搭小巴時，「明明我都行咗上小巴 比緊錢，喺我轉身嗰下，後面有個講普通話嘅細路同呀嬸一支箭推開咗車上面嘅我，坐咗喺車嘅最後兩個位」。事主當時嘗試據理力爭，主動表示「係我上車先㗎喎」，惟對方二人「個反應完全係i dont fxxxing care咁，唔郁」，而事主亦再次強調「係我上車先㗎喎」，豈料二人「唔知係咪聽唔明廣東話，完全唔理我，大條大理咁坐喺個位度」。
司機唔幫口反提議1事
兩人的搶位行為令事主十分無奈，但最令她心酸和失望的，是小巴司機和其他乘客在得悉後，竟出言表示「唔緊要啦，搭下架啦呀妹」。落寞的事主稱「最後我就驚阻住大家搭車，我就落咗車，仲要明明準時都變遲到」、「但我落完車越諗越唔對路，咁我以後搭車唔洗排隊，直接同車上面個條友鬥快比錢鬥快坐低咪得」、「有冇人可以教我下次對住啲咁無賴嘅人，下次可以點做」。
網民留言力撐事主
事主經歷引起大批網民熱烈討論，不少網民留言力撐事主「最重要的是，成車都無人出聲幫你，就知道香港在沉淪中」、「你拍片影住佢哋，你插隊喎，叫佢哋起身，如果唔起身就話：那我們小紅書，微博見！即刻彈起身！萬試萬靈！我已成功多次」。亦有人教路，下次應該拒絕落車，報警處理，令全車一齊「攬炒」遲到，另有網民認為應該要投訴司機，「你搭幾多號小巴？建議去投訴司機」、「因為司機有責任同權力趕打尖嘅人落車，而唔係顛倒黑白是非，說服你落車」、「花少少時間每人出一分力，維持香港基本嘅交通服務質素，如果姑息呢啲行為，只會助長壞人得寸進尺，最終有更多人受害」。