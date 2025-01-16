網上熱話｜港女搭小巴被普通話大媽趕落車 司機唔幫口極心酸 網民：一定要投訴

搭車買飯要排隊是常識吧，打尖行為令人討厭！近日一位港女在社交平台上發文，分享自己搭小巴被普通話大媽趕落車的經歷，而最令她心酸的是，就連小巴司機及車上乘客也支持大媽，引起大批網民留言鬧爆，紛紛建議她應該投訴涉事司機。

港女搭小巴被普通話大媽趕落車 近日一位港女在社交平台發文，直指自己搭小巴時，「明明我都行咗上小巴 比緊錢，喺我轉身嗰下，後面有個講普通話嘅細路同呀嬸一支箭推開咗車上面嘅我，坐咗喺車嘅最後兩個位」。事主當時嘗試據理力爭，主動表示「係我上車先㗎喎」，惟對方二人「個反應完全係i dont fxxxing care咁，唔郁」，而事主亦再次強調「係我上車先㗎喎」，豈料二人「唔知係咪聽唔明廣東話，完全唔理我，大條大理咁坐喺個位度」。

司機唔幫口反提議1事 兩人的搶位行為令事主十分無奈，但最令她心酸和失望的，是小巴司機和其他乘客在得悉後，竟出言表示「唔緊要啦，搭下架啦呀妹」。落寞的事主稱「最後我就驚阻住大家搭車，我就落咗車，仲要明明準時都變遲到」、「但我落完車越諗越唔對路，咁我以後搭車唔洗排隊，直接同車上面個條友鬥快比錢鬥快坐低咪得」、「有冇人可以教我下次對住啲咁無賴嘅人，下次可以點做」。