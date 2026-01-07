網上熱話｜港女搭巴士遇怪手 鄰座男子左手擺法惹爭議 網民齊聲籲報警

乘搭公共交通工具時會遇上形形色色的人和事，因此不時都會在網上看到有人苦呻被其他乘客的行為舉止影響。雖然最佳解決方法永遠都是當場處理，但有時礙於性格或心理關口，的確難以當眾開聲。早前，一位港女就發文指自己近日搭巴士時遇上一隻怪手，只因旁邊乘客左手的擺法極具爭議，更令她感到生理和心理不適，令大批網民呼籲她應該報警舉報。

港女搭巴士遇怪手 早前，一位港女在社交平台上發文，文中表示她近日乘坐巴士時，疑似被旁邊乘客默默騷擾。從她上傳的照片中，可見事主旁邊坐了一個身穿黑色風褸、灰色短褲的男子，雖然事主已經坐得十分貼近車身一側，但黑衣男子的左手仍然全程向事主方向伸，手指亦疑似有用力伸直，令事主感到身心不適。

懷疑對方心懷不軌 左手擺法惹爭議 事主劈頭承認自己沒有當場出聲是「On X」，但仍然想在網上發文苦呻，「其實唔知條友係專登定點，但係我覺得隻手擺到咁係專登」、「我瞓咗半程佢隻手就應該擺咗喺度半程」、「好幾次扎醒feel到好似有嘢壓住咁，但係又唔知係邊度」。事主曾懷疑自己多心，「一直諗緊我個袋有咩咁重」，豈料「一攞開，發現有隻手擺喺大髀」，更無奈道「我唔覺得我自己着得有啲咩嘢暴露￼，衛衣+短褲」。

網民齊聲籲報警 事主未有當場出聲，但一眾網民看完她的文字憶述及上傳的照片後均有很大反應。有網民批評事主「又係上網圍爐取暖，有X用咩，應該當場X佢，實有人幫你」、「影完相然後大叫呀嘛」，亦有大批網民認為事主應該報警求助，「都明你嘅，香港依家批判受害人多，聽得太多，但都鼓勵你舉報！」、「其實依家報警都捉得返，如果佢用八達通上車」、「暴露唔等於佢可以摸你」。