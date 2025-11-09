追夢向來是一件需要能力、運氣和大量成本的事，想開舖就更加要有足夠資金，否則賺唔到錢之餘，更有機會損手離場。早前，一位港女就分享自己的幸福故事，直指媽媽願意主動打本供其開蛋糕店，原本是一個窩心勵志的故事，沒料到大批網民反被蛋糕外觀吸引，更險與店主引發罵戰。

媽媽打本支持開蛋糕店 早前，一位熱愛整蛋糕的港女在社交平台開心發文，直指媽媽有一日突然問她「你幾時開舖呀？」，而當她如實回應指自己「無錢」時，媽媽就霸氣揚言「我打本俾你！」，最後促成發文者於官塘開了屬於自己的蛋糕店。

蛋糕外觀反掀爭議 有家人全力支持創業絕對是一件開心事，發文者在感動表示「永遠屋企人係最強後盾」時亦大方分享自己的蛋糕成品，惟蛋糕的外觀就引來大批網民爭議。有網民直指，發文者所做的栗子蛋糕猶如「淡水蜆集體吐沙」、「有一堆好濕嘅沙，跟住有啲核突嘢吐咗出嚟」、「我以為一盤螄蚶」。

店主與網民險生罵戰 大部分留言的網民都沒有惡意，在提出自己對蛋糕外貌的觀感後，亦有表示「欣賞你有抱負，家人support」、「設計上要加大油呀」，但發文者就睇到眼火爆，直接回應「你留言就留響度吧，我覺得幾好，又可以俾其他人睇到，口德呢樣嘢真係唔係人人有」，令其餘網民坦言「唔敢講真話，驚俾樓主話」、「樓主溫室長大？」不過發文者最後亦有回應，多謝眾人的建議和提醒。