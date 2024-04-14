網上熱話｜港女淘寶買美少女頭套開心Share 上身圖嚇窒網民：求下你快啲退貨

淘寶上可謂有齊不同物品，日常生活需要的用品有，罕有難買的亦有，就連看似無用又奇異的產品都有，難怪不少人都會淘寶上癮，上網「掏寶」。早前一位港女就在專門分享淘寶好物的社交專頁上發文，直指自己近日買了一個「美少女頭套」，更大方展示上身圖，引來大批網民熱議。不過，可能頭套的造型太詭異，網民唔多受落外，更有熱心網民開始語重心長留言勸導發文者「唔好再買」。

港女淘寶買美少女頭套 大方分享上身圖

淘寶有齊各式各樣的產品，不論是日常生活用到或用唔到的，總之諗到關鍵字就可以在淘寶內找到，難怪咁多人有條淘寶癮。早前，一位港女就在專門分享淘寶好物的社交專頁上發文，直指自己近日買了一個「美少女頭套」，大方展示上身圖之餘，亦主動貼出購買連結。撳入淘寶link之後，可以看到這個頭套的名稱為「卡通美少女酒吧聚会COS动漫逼真卖萌神器漫画美女假发头套整蛊」​​，售價由人民幣69元起，即約港幣75元就能成功購入。