網上熱話｜港女淘寶買美少女頭套開心Share 上身圖嚇窒網民：求下你快啲退貨

淘寶上可謂有齊不同物品，日常生活需要的用品有，罕有難買的亦有，就連看似無用又奇異的產品都有，難怪不少人都會淘寶上癮，上網「掏寶」。早前一位港女就在專門分享淘寶好物的社交專頁上發文，直指自己近日買了一個「美少女頭套」，更大方展示上身圖，引來大批網民熱議。不過，可能頭套的造型太詭異，網民唔多受落外，更有熱心網民開始語重心長留言勸導發文者「唔好再買」。
港女淘寶買美少女頭套 大方分享上身圖
淘寶有齊各式各樣的產品，不論是日常生活用到或用唔到的，總之諗到關鍵字就可以在淘寶內找到，難怪咁多人有條淘寶癮。早前，一位港女就在專門分享淘寶好物的社交專頁上發文，直指自己近日買了一個「美少女頭套」，大方展示上身圖之餘，亦主動貼出購買連結。撳入淘寶link之後，可以看到這個頭套的名稱為「卡通美少女酒吧聚会COS动漫逼真卖萌神器漫画美女假发头套整蛊」，售價由人民幣69元起，即約港幣75元就能成功購入。
頭套造型驚嚇 網民唔受落：求下你快啲退貨
發文者大方展示自己戴上頭套後的上身圖，可見一身藍色泡泡袖襯吊帶裙的她戴上長頭髮頭套，除了一頭凌亂假髮外，臉上亦有漫畫般水汪汪的大眼睛、長期微笑的嘴唇以及紅潤臉頰，頭套整體與淘寶上的照片相似。惟大批網民就直指「頂唔順」她的造型，直指「真係嚇X死人」、「可唔可以收X」、「呢個真心驚嚇」，更狠批「你唔好著到咁樣出街」、「求下你快啲退貨」。
疑經常開同類Post 網民語重心長留言勸導
有指試戴頭套的發文者經常在專頁內發文，購物頻率極高的同時，亦習慣買入不同種類的東西，因此有網民語重心長地留言勸導，直指「阿妹呀～返工賺錢咁辛苦，買一個玩下就算，你成日都買，咁樣唔掂喎」、「唔好再買，真人標緻好多」，雖然有網民反駁指「理唔到人咁多」，但有熱心網民仍然睇唔過眼，坦言從發文者的分享中得知「佢做好多份工」，又指「好聽說話人人識講，但唔好聽嘅真心話我認為都可以講」。