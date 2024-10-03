網上熱話｜港女港鐵遇大媽奇招霸位 嬲爆公審獲網民力撐

公共交通工具不時有衝突，最常見的是與爭位坐有關。早前一位港女乘搭港鐵時，遇上一名普通話大媽用奇招霸位激親，令她不禁嬲爆發文公審，引來大批網民支持。

港女返工時間搭港鐵 遇大媽奇招霸位 繁忙時間乘搭公共交通工具向來人多，因此有無位坐好多時都睇運氣。不過若然眼前明明有空位，卻被他人霸佔的話，確實會引起公憤。一位港女在社交平台上發文，直指返工搭港鐵時，遇到一位講普通話的大媽用奇招霸位，將自己的背囊放在空座位上，不願給其他站立的乘客坐。

致電好友坐下 事主嬲爆發文 事主稱，大媽用背囊霸位後，已主動走近，盼對方能騰空座位給她，卻沒料到對方「唔肯拎開個袋」，甚至發現事主蠢蠢欲動時，突然致電予友人，叫對方馬上前來坐下，並頻頻對著電話表示「你坐啦你坐啦」，又拿起背囊給友人坐下，之後更厚顏無恥地一個位兩個人坐。被無視的事主十分憤怒，遂影相發上網公審。