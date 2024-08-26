交通工具上不時都會遇到一些奇人奇事，因此網上間中都會有相關熱話，有時的確令人譁然。早前一位港女在社交平台上發文，直指自己近日搭港鐵時，就遇上一對有趣的母女，可觀程度更令她不禁錯愕地表示「第一次見」，引起大批網民熱烈回應。
港女港鐵遇奇觀 錯愕表示：第一次見
早前一位港女在社交平台上發文，劈頭直指自己近日遇上「港鐵奇觀」，原來全因有一對母女將港鐵車廂當正自己屋企，大搖大擺地在車廂內玩手機，令事主都不禁錯愕地表示「第一次見到這種現象」。
車廂當床用 連XX都露出
事主直斥她們二人「倆母女把港鐵當自家床了」，而從她上傳的照片中，可見一位身穿鮮紅色連衣裙的疑似母親，帶著一個粉紅色裙子的小女孩，兩個人均在車廂內除鞋玩手機，而女兒更索性整個人躺平在椅子上，頭枕著媽媽的大腿，雙腳則踩在座位上。豪邁的坐姿令事主睇唔過眼，直指「這可是公眾場所，連小內褲都露出來了，她媽完全沒覺得有問題，也不理會旁人對她們翻白眼」。
引網民熱烈討論：一看就是XXX
事主的港鐵奇觀引來大批網民熱烈討論，有網民揚言事件中兩位主角「絕對不是香港人咯（真是不是歧視）」、「香港一般人很少背這種皮的單肩包，還穿大紅色長裙」，並再三強調自己只是理性分析，「真不是歧視說普通話的」。雖然以上言論獲大批網民贊同，惟有網民就反駁指「人家大老遠穿著拖鞋去旅遊啊」、「感覺這種貼文下必會有香港人說這是大陸人，不是他們香港人做的」、「又是內地人背鍋唄」。