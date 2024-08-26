網上熱話｜港女港鐵遇奇觀 兩母女車廂當床用 除鞋玩手機

交通工具上不時都會遇到一些奇人奇事，因此網上間中都會有相關熱話，有時的確令人譁然。早前一位港女在社交平台上發文，直指自己近日搭港鐵時，就遇上一對有趣的母女，可觀程度更令她不禁錯愕地表示「第一次見」，引起大批網民熱烈回應。

港女港鐵遇奇觀 錯愕表示：第一次見 早前一位港女在社交平台上發文，劈頭直指自己近日遇上「港鐵奇觀」，原來全因有一對母女將港鐵車廂當正自己屋企，大搖大擺地在車廂內玩手機，令事主都不禁錯愕地表示「第一次見到這種現象」。

車廂當床用 連XX都露出 事主直斥她們二人「倆母女把港鐵當自家床了」，而從她上傳的照片中，可見一位身穿鮮紅色連衣裙的疑似母親，帶著一個粉紅色裙子的小女孩，兩個人均在車廂內除鞋玩手機，而女兒更索性整個人躺平在椅子上，頭枕著媽媽的大腿，雙腳則踩在座位上。豪邁的坐姿令事主睇唔過眼，直指「這可是公眾場所，連小內褲都露出來了，她媽完全沒覺得有問題，也不理會旁人對她們翻白眼」。