網上熱話｜港女為移民忍痛與男友分手 羨慕身邊1種情侶 網民反稱：道不同不相為謀

近年越來越多人選擇移居海外，相信大家身邊都有不少親朋好友陸陸續續離開香港，而留在香港的人則成為了「留下來的人」。假如找到志同道合的人一齊移民，當然是一件極度幸運的事，只因能夠有人陪伴你適應新環境，但事實上亦有很多不夠幸運的人因此而分隔兩地，最後更有機會分手收場。早前，一位港女就在討論區上發文，直指自己尚有半年就會離開香港，下定決心移民的她因為未能與男友達成共識，只好忍痛與男友分手，令她傷心欲絕的同時，亦明言自己很羨慕身邊1種情侶。

港女年尾隻身移民 忍痛與男友分手 相信大家近年都陸續送了不少親朋好友機，只因越來越多人決定離開香港，轉到海外的其他地方生活。早前，一位港女就在討論區上發文，直指自己「仲有半年到就會自己一個隻身移民」，雖然她有一個穩定交往而且深深相愛的另一半，卻因為對方堅決留在香港發展，未有移民打算，因而「我哋兩個最後共識決定分開​​」。

羨慕身邊1種情侶 決心移民但傷心欲絕 要離開自己生活多年的地方已經雖然很大的勇氣，加上與男友對未來的規劃不一致，因而忍痛分開令發文者極度難過，她坦言「自己對移民係好有決心，但對於要分離真係傷心欲絕」，又感慨道「人就係要不停做取捨​​」。她又坦言自己其實很羨慕身邊的1種情侶，「身邊朋友都係一對對咁走，人在異地可以有好直接的陪伴，可以兩個人一齊去面對​​​」，而她則要孤身一人上路。