網上熱話｜港女疑訂錯取蛋糕時間 阻住去船P怒轟蛋糕店 店主：關我哋咩事

除了大型或連鎖蛋糕店外，近年網上有不少烘焙店都有賣高質蛋糕，不少人習慣在生日或開Party前夕預先網上預訂。不過若然一個唔小心訂錯時間的話，有時真的會幾掃興。日前，有蛋糕店店主在社交平台上發文，直指一位港女客人疑自己訂錯取蛋糕時間，阻住出發參加船P而在WhatsApp大鬧，更因1事而堅拒加錢改期，引起網民公憤！

港女疑訂錯取蛋糕時間 未能如期出發船 P 日前，一位網上蛋糕店店主在社交平台上發文，直指近日遇到一位「西客」令她不吐不快。從她分享的對話截圖中，得悉該名港女原本想買蛋糕參加船P，惟疑因自己睇錯時間，如果要按規則於下午3:30後才取蛋糕的話，將影響她「去西貢船P」，因此只好不斷要求店主改規則，直接表示「你21號可唔可以早啲攞蛋糕？」、「3:30之後真係太遲，可唔可以1:30？」

1 原因拒加錢改期 「咁多文字坦白講真係無人留意到」 買家一開頭尚算有禮貌，但店主就表示「我地確保新鮮，日頭先會製作蛋糕呀」，而且在二人第一次聯絡的時候，已將取蛋糕時間和其他注意事項send給女買家，如果現時真的執意改期的話，需付上30%的改期費用。奈何港女一直唔肯俾，更反駁指「咁多文字坦白講真係無人留意到」、「其實真係好多好多字要睇」，因此認為自己沒有留意都十分合理。