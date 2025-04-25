不時都聽到有人比較中港兩地女生的衣著打扮，大部分都表示香港女仔一般比較著重舒適度，出街未算經常見到太多衣著性感的女生。其實衣著打扮應該隨心，不應因為社會目光而有所影響。早前一位港女在討論區上發文，直指有時著得性感啲就會被認為是「壞人」，更揚言因為試過著得少布而被排斥，令她不禁公開表示「港人接受能力好低」！

港女無奈發文 著得性感被指責係壞人 早前一位港女以「著得性感一定係壞人？」為題發文，劈頭指女生在香港「著得少布啲」、「性感」的話，就會給予別人「感覺唔好」的印象。發文者先分享自己的日常打扮，以示意圖形容平時會著低領bra top背心及露出小蠻腰，直言自己「會偏少布，但唔係夾硬由頭到腳都露哂出嚟，有時都會包實，不過都會比較貼身，會襯會打扮」，但就發現「原來香港好多女仔都接唔到著小背心 偏露身材」。

因著得少布被排斥 偏好性感一點打扮的發文者更表示「最近聽個fd 講 ，我地共同有個識嘅人叫我個fd 唔好同我玩咁多，原因係我平時著衫好少布」，疑似因為衣著原因而被排斥，惟她就諗唔明有咩問題，「我覺得咁著好型無問題，不過就算我d fd 話我著得好好睇都好，佢地都會話唔會夠膽咁著出街」、「我自己平時出街其實都feel 到咁著嘅時候係會特別多人望，不過我覺得有條件咁著點解唔趁仲後生嘅時候著」。

網民有讚有彈 發文者不禁鬧爆指「某啲香港人接受能好低」，引起大批網民熱烈討論。有網民認同發文者的觀點，「我覺得咁著好靚喎 ，我呢啲冇身材著唔到」、「有自信就靚，好多鬼妹身材唔係特別好但都好charm」，亦有網民認為「我覺得個社會有種stereotype覺得咁着嘅女仔一定係成日落去蒲，或者會貼好多負面嘅標籤，所以搞到某啲女仔就算鍾意都唔敢咁樣着出街」。