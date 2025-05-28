近月新冠病毒疫情、流感等又有肆虐跡象，經過新冠疫情之後，幾乎每個港人都有自己的抗疫「奇招」。近日一位港女在社交平台上發文，指自己途經荃灣一間涼茶舖時，就因為被人龍吸引而加入排隊，最後排了逾1小時買了7枝湯水，更分享指這間涼茶舖之所以咁出名，全因老闆會出2奇招吸客！
港女排1個鐘買7枝湯水
近日一位港女在社交平台發文，指自己陪家人在荃灣覆診後，路過一間排了長長人龍的涼茶舖，適逢家人「咁啱唔舒服」而自己又有時間，因而加入人龍排隊，最後在大熱天時「排咗一個鐘有多」，最後用$203埋單，「我買咗7支，正確來講，係佢配畀我」。
該小店主打食療湯水，聲稱可以增強抵抗力、化痰止咳及疏肝解毒等。老闆更會列明每種湯水所使用的食材，例如止咳湯水就用上魚腥草、果皮、枇杷葉、龍脷葉等。
老闆2奇招賣湯水涼茶
發文者分享指涼茶舖之所以需要排咁耐隊，全因老闆極有耐性，加上有錄音服務，成功令一眾街坊願意排隊，「個個喺度問診，見醫生都未有咁詳細」、「而老闆又真係好認真問你情況」、「仲會喺你WhatsApp錄音，驚你唔記得」，直言「真心有啲佩服」。
網民大讚夠細心
發文者坦言在「問診」後獲配上7枝涼茶，更要「由新界拎返出九龍」，不過「無論有冇效，$203係抵嘅」，更笑言「後面街坊話得」。有同樣幫襯過的網民就留言表示「老闆真係細心嘅，個個錄音」、「呢間好堅架，我有次去買，佢講咗好多樣食物要戒口，我記唔晒，只記得無提過豬肉，咁我就只食豬肉。然後下一次去時，佢讚我乖，好得快，所以唔使飲多個療程」。