近月新冠病毒疫情、流感等又有肆虐跡象，經過新冠疫情之後，幾乎每個港人都有自己的抗疫「奇招」。近日一位港女在社交平台上發文，指自己途經荃灣一間涼茶舖時，就因為被人龍吸引而加入排隊，最後排了逾1小時買了7枝湯水，更分享指這間涼茶舖之所以咁出名，全因老闆會出2奇招吸客！

港女排1個鐘買7枝湯水

近日一位港女在社交平台發文，指自己陪家人在荃灣覆診後，路過一間排了長長人龍的涼茶舖，適逢家人「咁啱唔舒服」而自己又有時間，因而加入人龍排隊，最後在大熱天時「排咗一個鐘有多」，最後用$203埋單，「我買咗7支，正確來講，係佢配畀我」。

該小店主打食療湯水，聲稱可以增強抵抗力、化痰止咳及疏肝解毒等。老闆更會列明每種湯水所使用的食材，例如止咳湯水就用上魚腥草、果皮、枇杷葉、龍脷葉等。