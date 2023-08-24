網上熱話｜港女著U記行Hermes被店員歧視：我講廣東話佢即轉身 網民：惡過去街市

不時都會看到有人分享行名店的經歷，而部分牌子因為飢餓行銷令不少人對此更感興趣，因此有時就算要受氣亦會默默忍受。早前，有港女就在社交平台上分享行香港機場Hermes店的經歷，她指很多人都曾揚言機場分店比較容易「出袋」，惟她親身去的時候卻發現理想與現實不符，不但要乜無乜，更疑似因為自己著了一身U記衣著「太窮酸」而被店員看不起，更用1句說話力證差別待遇，令她無奈苦呻店內的氣氛惡過去街市。

港女行機場Hermes被無禮對待 事後一肚氣 早前，一位港女分享自己在香港機場分店Hermes的經歷，她表示不時都會聽到人說機場分店比較容易「出袋」，因此她亦抱著碰一碰運氣的心態入內，惟最後卻發現理想與現實嚴重不符。她指當時店內人數不多，有一位SA曾主動上前用「港普」與她打招呼，但當她以廣東話回答後，那位SA竟然直接轉身而去，而事後更對其他國內的顧客「滿臉笑容」、「熱情的招待」。發文者指自己最後只好找門口的SA幫忙，並在那位SA「裝作聽不見」的情況下再次詢問，才得到不耐煩的回答指「你係咪sure想要架？」

店員1句說話力證差別待遇 無奈呻：可能著得太窮酸 發文者的經歷中可見SA們都不太想照顧本地顧客，因此她在整個過程中不但「要乜無乜」，更頻頻需要忍受SA的惡劣態度。她在嘗試衣服和鞋子後，曾問起店內會否有她心儀的珠寶，惟SA指「除咗手錶咩都無喎」，發文者反問「最近好似有唔少人喺機場買到好嘢」，豈料SA竟直接反駁指「咁你係咪其他人丫？」以1句說話力證發文者與其他人的待遇不同。發文者事後無奈指自己當天可能著得「太窮酸」，只因她穿了一身U記衣著入內，懷疑因此而被SA看不起。