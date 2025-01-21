近年政府積極打擊濫用公屋，鼓勵市民主動舉報身邊的公屋富戶，如果成功的話，舉報人更有機會獲得政府頒發的3千元獎金。不過這種篤灰文化究竟是否有用呢？日前一位港女就在社交平台上發文，直指自己「親眼+親耳見證公屋篤灰現場」，令她大開眼界。

港女見證公屋督灰現場 該位港女在社交平台發文，劈頭直指自己「親眼+親耳見證公屋篤灰現場」，疑似是聽到有人在公眾地方打電話舉報，而她更將全個電話內容上傳與網民分享，引來大批網民熱烈討論。

舉報人靠IG做證據 盼獲3千舉報費 她表示「打電話嘅人冇屋主聯絡資料同名」、「淨係知有其中一個公屋成員女仔IG」，因此直接叫電話中的人對他們一家展開調查，原因為「知道該女子有係英國留學」，而舉報人在臨收線時更與對方確認「係咪成功（舉報）就有3000蚊？」