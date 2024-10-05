食安問題一向是市民關注事情之一，有時諗住買返屋企自己煮會乾淨啲、健康啲，但原來一樣可以防不勝防！近日有港女在社交平台發文，直指買完一棵蔥後，返屋企一抹竟揭奇事，不但令她驚嘆以為唔敢再食，更引來大批網民紛紛留言討論，表示非常擔心，更考慮要報食安中心！

港女買蔥驚見1物 發文稱以後唔敢食 港女買蔥後，回家本想簡單清理一下，沒料到濕水一抹後，竟驚揭紙巾上染滿藍綠色，懷疑這棵蔥曾被染色。事主將染色紙巾及蔥影相和上傳到網上，更發文表示「買蔥要小心d，check過先好用，而家真係唔敢食蔥​​」。

大批網民曾遇同樣事件「 用洗潔精洗先甩​​」 事主經歷引來大批網民留言，不少網民直指蔥被染色並非新鮮事，「蔥有藍色我發現好耐喇，用梳打粉唔甩，要用洗潔精洗先甩​​」，亦有指「原來係啲蔥甩色，我早排諗住炸蔥油但炸完啲油變左藍色，我仲以為係我用左牛油果油既問題，最終都唔敢食倒左​​」，更有網民無奈表示「已經無食蔥好耐，買同送既蔥都會甩色​​」、「我一直以為甩色係正常，咁多年咁樣抹都會有少少色印落廚房紙​​」。