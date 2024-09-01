不少學生都會搵兼職做下，能夠賺取外快之餘，亦能夠儲下工作經驗，幫助日後寫CV及見工面試。不過，有時搵工真係要格外留神，部分老闆有可能會將兼職的後生仔女當做廉價勞工！

港女返Playhouse兼職 工作範圍雜亂 早前一位港女在社交平台上發文，劈頭直指自己「第一次返PT返到咁」，只因「一向都幾鍾意小朋友」的她，近日到位於荃灣的一間Playhouse返工。第一次返Playhouse的她以為這份工的職責為「睇住小朋友或者執吓玩具」，豈料做落發現工作範圍十分雜亂，「第一日返工就要不停做清潔」、「有個表要我哋記低幾點做完」、「主管仲會檢查」，令她感到不解。

時薪$50要做埋XX 公開訊息內容 因為工作內容與想像中不相符，事主主動經WhatsApp問公司老闆「係咪之後都係要做清潔，定係之後會有其他安排」，又坦言自己的職位時薪$50，但就做盡清潔等工作，「你地網上面請清潔工都有$60，我覺得我而家嘅人工唔合理」。惟對方的回覆就令她極度憤怒，只見老闆表示分工表上列明事主需要做5樣工作，「而呢5樣嘢呢，基本上15分鐘至20分鐘就可以搞得掂」，更回應清潔工人工較高一事，揚言「見工嘅時候已經講過做清潔呢樣嘢係必須的，如果你係想in我地清潔姐姐呢個post，你應該send CV」、「我同$60請你唔係問題，問題係你都要俾到$60嘅質素我」。

最後直接被炒魷 老闆覆完一大段文字，於3分鐘後指「由於你嘅工作表現未能符合公司嘅要求，你之後都不需要再返工了，下個月7號可以過嚟前枱領取支票，Thanks」，言簡意賅地將事主炒魷。事件引起大批網民熱議，雖然有網民表示件事僅是「期望有落差」，但大眾聲音就認為「X老闆就X啦」、「俾$50要你全日清潔都好明顯搵你笨」、「離職後7天內顧主要出糧，勞工處見啦」。

老闆事後IG回應 眼見事件引起網民迴響，涉事Playhouse亦於Instagram發文澄清，指事主散布「引導性和誤導信息」、「我司再次呼籲大家不要被謊言所蒙蔽」，更揚言「已掌握足夠證據並將依法追究製造和散佈這些虛假信息者的法律責任」。