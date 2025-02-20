去迪士尼當然想影靚相，不少人都會特地買園內的可愛飾物戴住打卡，不過園內貨品有時真係唔平，閒閒哋都講緊百幾蚊。近日，一位港女在迪士尼商店偶遇一對情侶，更因為該男友不願買飾物予女友，做出1個「神仙教母」的舉動！不過就引來不少網民留言俾意見。

圖片來源：Facebook@香港迪士尼樂園｜Hong Kong Disneyland

港女迪士尼遇孤寒情侶 這位港女發文指，在迪士尼商店看到「一對中國籍情侶喺我面前鬧交」，女方表示「我只是想你陪我看一看，就看一看」，而男方則用「最唔耐煩表情」回應指「我現在就站在這裡陪你看，你看呀，你還想怎樣？」，更揚言「我是不會給你付錢的」、「要買你就自己買」。

主動做1神仙舉動：想佢唔好委屈自己 眼見女生「無晒心機，自己默默咁睇下頸鏈，又望下個價錢，之後又默默咁放返低，但係就一路睇住佢鍾意嗰條頸鏈」。她續指，「食花生食上癮既我，再望一望佢地身上係完！全！無買任何迪士尼既商品，連對耳仔都無呀親🥹」因此事主決定「體驗下做Cinderella神仙教母」，主動上前問女生「你要哪條我幫你付」，最後用港幣179元幫女生埋單。

圖片來源：Facebook@香港迪士尼樂園｜Hong Kong Disneyland

網民反應兩極 事主直言想借此舉動向女生說明「唔洗委屈自己」、「男朋友唔愛佢，大把人爭住愛佢，下個會更好」。事件引起網民兩極回應，有網民讚同事主行為，「我覺得你嘅善良宇宙會回饋你，我睇完淨係覺得好窩心」、「真係唔好怪女人拜金，都係氹下對方開心姐，唔講以為條鏈一萬八千」、「連$180都唔肯洗喺自己女人身上，學咩人拍拖」。惟亦有人擔心事主帶來不良風氣，「捐錢比啲動物機構仲好啦」、「霸氣還霸氣，唔好送俾大陸人喇。。」、「轉頭出小紅書攻略教人點樣『免費獲得港迪首飾』，勿助長乞丐風氣」。