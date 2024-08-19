不少人外出食飯都習慣將食物影低留念，去旅行時自然就更甚，想將每個片段都拍下，方便日後慢慢回味。不過，有時都需要留意當地的文化以及店家的規矩，未必每人都喜歡被誤拍入鏡。早前有港女遊日本時，特意到當地一間著名拉麵店，惟她事後指控該店用陰陽餐牌劏客，引來大批網民熱烈討論。

港女遊日食拉麵 千字文呻不快經歷 早前一位港女在社交平台上發千字文，直指自己日前去日本旅行時，專門到位於松山的一間拉麵店幫襯。惟當時經歷就令她十分不快，她表示當她拍攝餐廳環境時，老闆兼廚師很惡的望住她並說不可拍照，對此她表示奇怪，「明明網上有不少照片的」，而當對方問她來自哪裡後，女職員隨即遞上英文餐牌（餐牌上寫著不可拍照），令她不禁懷疑日文餐牌上有沒有寫明不能拍照。

陰陽餐牌+事主1行為惹爭議 除了影相一事外，事主更質疑該店設有陰陽餐牌，意指提供給本地人和外地遊客的餐牌內客不一，只因她發現英文餐牌上，一碗拉麵作價1500yen，「但印象中Google的餐牌只需1150yen」，當時樓主以為因通脹而加價，最後她選了一個1800yen拉麵加兩隻餃子的套餐。可能最後越諗越唔對路，事主「吃完後就問女職員拿餐牌看」、「一看，發現日本人餐牌1150yen一碗拉麵，外國人收1500yen！！！餐牌也沒有寫不可拍照！」

事主即場與老闆對質，對方解釋道「外國人味道偏淡，要特製給我們吃，但一開始他根本不讓我選，一定要我吃淡味的拉麵（還要多收350yen)！他堅持日本人味道不適合我吃，還特意額外弄一碗日本人正宗味道給我吃，我試完後覺得日本人那碗比我吃的那碗更好吃，如我想吃香港人口味的拉麵，為何我還要來日本旅遊！！！」，最後更揚言「很明顯這間店想騙遊客錢！」

圖片來源：Facebook@香港/日本 拉麵 關注組 / 分享群

網民反轟事主唔識規矩 事主於文末苦呻「坐在我旁的日本人叫我不要爭執下去，說老闆已很生氣，我會有危險，叫我盡快離開」、「之後認真再看網上評語，才發現原來很多遊客中了招，只怪我當時沒認真看所有評語」、「希望其他遊客不要像我一樣被騙，松山還有更多更美味的拉麵店，不要來這裡受氣和被騙！」不過，有大批網民就反而認為事主唔識規矩，「之前已經有報導過本地人與遊客不同價錢的餐牌，為了照顧本地人的需求，並沒有存心騙你」，反轟她「入舖頭亂影相係唔啱」，更有人直指「我又覺得可以接受，因為就算收貴左都係好平」、「如果香港有舖頭咁做，我會好開心」。