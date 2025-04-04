近年不少人都鍾情食Omakase，價錢較貴，但仍然有大批fans願意一試，加上香港人一向視日本為返鄉下，因此去日本旅遊時都會特登book位試食當地的Omakase。不過，食得Omakase就要尊重其作風及規則。早前一位港女預約位於東京的著名Omakase，原本對這個行程十分期待，沒料到最後因為遲到而引起不快經歷，更引來網民留言鬧爆！

港女遊日食Omakase遲到 近年不少香港人去日本旅遊時，都會特登book定當地的Omakase，一試當地風味。早前一位港女在網上以「東京二星餐廳，一口沒吃上卻要付全費」為題發文，指自己提前一個月預約了東京米芝蓮二星餐廳「數寄屋橋次郎六本木店」(Sukiyabashi Jiro Roppongiten)，並在預約時已全額付款，豈料當天卻因「遲了起床」且餐廳隔涉「搵唔到路」，導致遲到半小時才抵達餐廳。

不滿一啖無食仍要付全費 事主遲到半小時後，被餐廳告知因為遲到太久而拒絕她入座及提供服務，而預付時所付的港幣1,200元餐費亦不獲退還。事主當時來來回回進出了餐廳3次詢問，對方則堅持要求她離開，揚言「go back go back（回去回去）」以及「rules，please understand（規矩，請明白）」。最後經溝通後，餐廳最終同意讓她改到翌日晚上用餐，惟食完埋單時方發現需再支付全額餐費38,000日圓（約1,971港元），令她大感後悔，再度拍片訴苦，大呻「這是日本法例容許的嗎?」

網民力撐餐廳做得好 事主對餐廳的做法感到十分不滿，更不禁在文中怒斥對方「態度難度不能好一點，遲到是犯了天條？作奸犯科？」。帖文引起大批網民熱烈討論，惟大部分網民均不認同事主的觀點和做法，反而力撐餐廳，「如果你很不喜歡這個規則，你應該積極選擇沒有這個規則的餐廳，而不是選擇了這個餐廳然後抱怨他們有這個規則吧」、「你落booking果刻要預先俾錢嘅話，餐廳一定一定已經清楚寫明留位留幾耐，no show就會全費沒收，而你係一定睇咗並清楚了解後先俾錢落booking」，更有人留言嘲諷事主「全世界fine dining都是這樣的規則，你第一次吃嗎？」。