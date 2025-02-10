想出街食又唔想煩，不少人都會選擇食放題，只因一個價錢就有多種不同類型及款式的食物任揀，方便又飽肚。不過近日一位港女就在社交平台上發文，呼籲眾人以後食放題時，要切忌被搭訕，只因日前被旁邊兩位女士搭訕的她，就遇上可怕經歷，引來大批網民熱烈討論。

港女發文警世 邊爐放題切忌被搭訕 近日一位港女在社交平台上發文警世，劈頭直指「食放題如果隔離台有人同你搭訕，千祈千祈冇睬佢」，而她如此激動地發文，全因發文當天她與同行伙伴在一間邊爐放題店食飯時，就因為「答咗佢哋兩句」，因而引發連串不可思議事件。

搭訕全因1事 事後做出過分舉動 她表示與友人入座時，「隔離枱已經坐咗兩個四五十歲嘅女人」、「睇佢哋枱上面的嘢，知佢哋12點已經開始食㗎喇」。事主與友人所點的餐是「3號餐，有和牛」，而當上餐後，旁邊兩位女人即時開始搭訕，直言「哋叫咗2號餐，同你哋唔同……你哋可唔可以比一塊我試下，陣間你哋再叫過吖」。正當事主思考如何回答時，「兩個即刻起身用筷子叉過嚟我哋嗰碟和牛，一碟得三塊」，如此進擊的舉動令發文者譁然。

事主震驚 網民：唔報警係助長佢地 事主當時感到十分錯愕及震驚，崩潰表示「而家流感咁得人驚，佢哋都掂過了，我哋係唔識佢哋㗎，淨番一塊都比埋佢哋啦」。事件引起大批網民熱議，有網民留言指「吓。。。會唔會太痴線？香港人嚟架？」、「好彩佢地冇扮識你地然係冇埋單咋」、「點會比佢哋夾到，搶番嚟擺枱面都唔可以比佢哋」，亦有網民教路「我係你就同職員講， 話隔離枱食你d和牛」、「咁係偷野，唔報警係助長佢地，個個出呢招咪即係以後可以叫朋友叫貴餐自己再攞黎食」。