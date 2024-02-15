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生活
2024-02-15 13:06:08

網上熱話｜港女首次約會要求食譚仔震驚內地男 網上大讚港女三優點！

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港女首次約會要求食譚仔震驚內地男 網上大讚港女三優點！

港女首次約會要求食譚仔震驚內地男 網上大讚港女三優點！

情人節剛剛過去，街上情侶一對對，不知大家過得如何呢？早前就有一名內地男子第一次同香港女生相親，表示該名「港女」給他帶來了一些意外的震撼，首次約會竟然要求去譚仔三哥食米線，事後還要做1事，令他上網大嘆香港女生的好。不少網民看完都表示認同，齊齊大讚港女的優點。

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

優點一：唔去貴價餐廳

該名內地男表示在約會前，他問她想去哪裡吃飯，沒想到該名香港女生提到了一家很普通的「嗦粉」快餐連鎖店「譚仔三哥」。結果埋單每人只需要50港幣，因此他對她的選擇感到驚訝，但也覺得這樣的選擇很有趣。
 

（圖片來源：譚仔三哥米線）

（圖片來源：譚仔三哥米線）

優點二：堅持互相付出

加上約會當天女生遲到了十幾分鐘，不單一直向他道歉，還主動提出要請他吃飯來彌補遲到的過失。儘管他堅持支付三哥的洗費，但女生之後還是堅持請他喝一杯奶茶。雖然這令他有些困惑，但也感到她真誠的歉意。
 

（圖片來源：小紅書）

優點三：草地談心 真性情

吃飽喝足後，女生更主動帶他逛了附近的商場，然後找了一個草地兩人坐下來聊了一整天。這種在草地上聊天的體驗讓他感到非常愉快舒適。他表示這次與香港女孩子的相親經歷，令他對香港女孩子的真實和率真印象深刻。他覺得這次相親不同於以往，充滿了驚喜和新鮮感，也讓他期待著未來更多和香港女生約會。

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（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

網民大讚港女：獨立堅強又不計較

事件一岀，不少網民期待兩人能開花結果，並指其實香港女生很好，「香港女生受的教育不同，大多数三觀比較正，真正做到了男女平等」、「我女朋友也是這樣。第一次見面只係茶餐廳」、「香港女生很real很獨立也不拜金，很可愛的」，更有人要求該名內地男事主一定要回來告訴網民結局。」，更有人要求該名內地男事主一定要回來告訴網民結局。可是亦有網民認為女生對他沒有進一步發展的興趣才會這樣，「通常都 cafe 食嘅，講食譚仔姐係對你無意思想食完即走」。

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） (圖片來源：小紅書) (圖片來源：小紅書)
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