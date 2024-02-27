網上熱話｜港女驚見小學生露骨行為 公然搜索7字 網民爆笑：係咪唔識寫個X字？

人類是動物的一種，對異性甚至是同性感興趣又或好奇是人之天性，唯獨人類文明及從小接受教育，會懂得掩藏自己的部分行為，在公眾面前維繫自己的個人形象。不過，在小朋友越趨早熟的情況下，的確需要向他們提供更多相關方面的知識，以免做出在他人眼中「出醜」的行為。早前，有港女就在社交平台上發文，直指自己目擊一位小學生公然上網搜索7字，令她對社會未來棟樑感到擔憂，引來大批網民熱議。

港女驚見小學生露骨行為 公然搜索7字引關注 不同範疇的知識都應該從小教起，特別是異性、同性之間的相處之道，否則小朋友在對他人感到好奇時，的確不知道會做出甚麼行為。早前，一位港女就在社交平台上以「國家新希望」為題發文，並配有一張引起眾人關注的照片。相中可見，一名戴著口罩的小學生正在公眾地方玩電話，可以清晰看到他正在搜尋資料，而他輸入的關鍵字為「沒有衣服的女人」，後面更跟有一個刮號，疑似想強調「無打格」。

公開3個最新搜索字眼 網民串爆：係咪唔識寫個X字？ 發文者的照片影得十分清晰，可見口罩男學生除了搜尋「沒有衣服的女人」外，亦有兩個歷史搜索，分別為「沒有衣服」和「沒有衣服的女人」，可見男學生一次比一次收窄範圍，對於想看沒有穿衣服的女人有很深的渴望。不過，有心水清的網民就串爆留言，直指小學生「唔識個裸字係咪」，因而要以「沒有衣服」代替。