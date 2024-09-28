網上熱話｜港媽分享工人姐姐超用心1事 為幼女親手製作高質功課 網民有讚有彈

不少父母為了更好地照顧子女，都會專門請一位工人姐姐幫手，除了可以多個人睇住小朋友之外，亦能幫手做下家頭細務。不過要請一位夾到自己與家人的工人姐姐並非易事，有幸遇到的話真的要多加珍惜。近日一位港媽就在社交平台上大曬自己的超高質姐姐，引來大批網民熱烈討論！

港媽大曬優秀工人姐姐 為幼女親手製作高質功課 近日一位港媽在社交平台發文，直指工人姐姐突然自發地加自己的工作量，除了日常家務和照顧家中幼女外，最近竟親自為小朋友製作英文練習！從事主上傳的照片中，可見練習內的題形眾多，有英文字母、單詞的填充題外，更親筆畫上一個小女孩的公仔，盼能透過圖畫讓小朋友學識不同器官的英文。

來港前曾任教師 工人姐姐親手繪製的功課可謂極度高質，與坊間購入的差無幾，事主都表示自己對她這個有心的自發性行為十分讚賞，「即刻醒左佢 $200」、「佢好開心，希望鼓勵到佢繼續用心」。有網民對工人姐姐的背景感興趣，而事主就大方分享道「佢之前係Philippines church（菲律賓教堂）度教小朋友」。