不少父母為了更好地照顧子女，都會專門請一位工人姐姐幫手，除了可以多個人睇住小朋友之外，亦能幫手做下家頭細務。不過要請一位夾到自己與家人的工人姐姐並非易事，有幸遇到的話真的要多加珍惜。近日一位港媽就在社交平台上大曬自己的超高質姐姐，引來大批網民熱烈討論！
港媽大曬優秀工人姐姐 為幼女親手製作高質功課
近日一位港媽在社交平台發文，直指工人姐姐突然自發地加自己的工作量，除了日常家務和照顧家中幼女外，最近竟親自為小朋友製作英文練習！從事主上傳的照片中，可見練習內的題形眾多，有英文字母、單詞的填充題外，更親筆畫上一個小女孩的公仔，盼能透過圖畫讓小朋友學識不同器官的英文。
來港前曾任教師
工人姐姐親手繪製的功課可謂極度高質，與坊間購入的差無幾，事主都表示自己對她這個有心的自發性行為十分讚賞，「即刻醒左佢 $200」、「佢好開心，希望鼓勵到佢繼續用心」。有網民對工人姐姐的背景感興趣，而事主就大方分享道「佢之前係Philippines church（菲律賓教堂）度教小朋友」。
網民有讚有彈 浪費時間VS值得嘉許
事主本人對工人姐姐的行為十分讚賞，但一眾網民卻有讚有彈。有同樣認為有工人姐姐如此實屬難能可貴的網民表示「抵過搵補習」、「畫畫好有天份嘅姐姐」、「工人姐姐應該好喜歡你小朋友，先咁有心機整」、「恭喜你，請到個咁有心嘅好姐姐」，惟亦有網民唔受落，大潑冷水表示「雖然好有心機，但好唔efficient」、「呢d worksheets上網搵大把，就咁print出嚟就得」、「佢用晒d時間整worksheets仲邊有時間做嘢？」