網上熱話｜港媽北上按摩豪洗5位數 大曬項目收據稱好抵 網民反轟：土豪？

自從香港和內地通關後，每逢假日週末都有大批港人北上消費，而根據入境處早前公布的數字，單是7月份已有超過468萬港人北上，每人平均消費約860元，因此推算出港人在內地的消費額幾乎可達至40億港元。近日，有香港網民就在網上分享自己北上的收據，直指自己北上兩天竟共花費5位數。雖然有人認為這個價錢高昂，但發文者自己就認為抵到爛，更頻頻回應網民的質疑留言。

港媽北上按摩豪洗5位數 活動全包玩得好開心 早前，一位港媽在社交平台分享自己北上的活動，她表示自己一行「十個大人四個小朋友」，一起北上到了一間按摩店暢玩，而最後埋單的金額為人民幣13,910.5元（約港幣15,131元）。雖然這個金額令不少網民睇到眼突，但發文者就表示兩日一夜的活動全包，14個人的總消費除返開「一千蚊都唔使一位，我覺得好ok」。

大曬項目收據 3個原因大讚抵到爛 發文者配圖大曬這5位數的逐樣細項，她表示那兩天「食左好多野，按摩技師都還可以，睡大堂！啲細佬仔就開心」，又指除了食足4餐和瞓一晚的費用，其實還包含4小時的唱k費用，更坦言其實正價消費是「一萬四千幾」、「經理搞一搞平多一千」、「萬三蚊走人」。發文者對是次北上消費的體驗十分滿意，因此決定發文與眾人分享，更頻頻指北上暢玩真的抵到爛。