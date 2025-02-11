每逢過年後，屋企總會出現大量應節食品與賀年禮盒，因此新年後就算想減肥，都要努力慢慢清走食品。不過賀年食品包裝精美，但有機會表裡不一，早前一位港媽在討論區分享購入賀年禮盒的經歷，指自己買了一大盒包裝精美的禮盒後，以為打開可以慢慢食，豈料打開後就被包裝嚇親，同時引來大批網民討論。

港媽購入精美禮盒 這位港媽在討論區發文，指自己適逢過年，買了一盒包裝精美的賀年禮盒，並附圖上傳與一眾網民分享。從她上傳的實物圖中，可見該禮盒由比利時出產，產品簡介指這是「比利時皇室御用品牌」，包裝印有歐洲風的建築及小船、天鵝，再配以湖水綠底色，精美又高貴。

打開驚揭中伏 可能因為包裝給予很大期望，因此當她打開禮盒時，就大失所望。她打開禮盒後，雖然與盒上列明一樣，有4小包餅乾，但紙皮製成的分隔佔了很大空間，再加上餅乾包裝，實質用作食用的餅乾僅佔極少部分，令港媽也不禁指「雖然個盒底有寫明內容，但真係好過分」。

網民狠批搵笨 港媽的經歷引起大批網民關注，不少網民看到賀年禮盒的內部後，均狠批包裝「搵笨」、「浪費資源」、「個盒咁大，得幾塊餅仔」，直斥所謂的禮盒「都係得個樣送禮靚」、「望到個盒都幾開心，一打開裏面就…..下」。更有網民直言一眾環保人士除了要關心飲管和餐盒的問題外，「應該要正視呢樣野，好過一味膠袋收費」。