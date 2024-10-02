網上熱話｜港媽壽司郎慶生極不快 列店家3大罪名 網民炮轟：怪獸家長！

慶祝生日固然是一件開心事，不少餐廳為了吸引客人到訪慶生，都會特別準備不同的環節及項目，盼能提供一個高興又舒適的體驗。不過，當然並非所有餐廳都會有特別安排。早前，一位港媽帶同小朋友到壽司郎慶祝生日時，就因為店舖的3大罪名而令她十分不忿，繼而在社交平台發文怒轟，引起網民關注。

港媽為小朋友慶祝生日 選址壽司郎 近日一位港媽在社交平台上發文，指適逢小朋友生日，到訪連鎖壽司店「壽司郎」用餐，原以為能在壽司店為壽星仔過上一個有趣又難忘的生日，卻沒料到該店舖員工未有太大熱情，令她對整體體驗感到「無奈及搞笑」。

圖片來源：Facebook@罪有應得！祝早日執笠 垃圾店舖祝福及投訴關注組 (零售及飲食店客戶關係部)

過程極不快 列店舖3大罪名 她憶述在壽司郎的慶生經歷不快，直指自備蛋糕到場，但駐場員工則表示「要自己清理糕盒」，當時她尚未覺得有問題，直到想點蠟燭時，「全間店冇得點蠟燭」、「仲有店內同事提醒我，我哋唔會幫你哋做呢啲嘢」。雖然後來「終於有同事幫我問搵到個火機點蠟燭」，但當事主再要求店員提供碟仔食蛋糕時，對方卻直言「我哋唔會提供啲碟俾你食蛋糕」、「問佢攞叉，同事話不能提供」。

圖片來源：Facebook@罪有應得！祝早日執笠 垃圾店舖祝福及投訴關注組 (零售及飲食店客戶關係部