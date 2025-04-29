不少香港父母都會請外傭，盼有人幫手照顧小朋友及打理家頭細務，不過要搵到一個合適又夾得嚟嘅工人姐姐的確唔易，好睇運氣同緣份。早前，一位港媽就在討論區上崩潰發文，直指家中的工人姐姐鍾情清涼打扮，經常在家中著到好少布，而最令她「眼火爆」的是自己老公竟然經常𥄫到實，令她十分不滿。
港媽怒斥工人姐姐衣著少布
早前，這位港媽在討論區以「工人姐姐怕熱都唔應該係屋企著咁少布掛」為題發文，直指家中有聘用工人姐姐，雖然都明白夏天天氣較熱，「但係我真係接受唔到工人姐姐因為天氣熱就喺屋企著到勁少布」、「有時就咁著bra top加短褲走出嚟」、「小朋友見到佢著咁少都唔係幾好啦」！
老公狂𥄫睇到眼火爆
而最令港媽不滿的，除了工人姐姐衣著少布外，「仲要工人姐姐都算身材幾好」、「最衰嘅係我老公望住佢著到咁少布喺屋企行嚟行去，見到老公係到𥄫工人姐姐真係睇到我眼火爆呀」。她表示已經試過「叫工人姐姐著多啲衫」，但當方就反駁指自己「怕熱，煮飯會熱死」、「俾佢講到我好似好黑心咁熱都要佢著多啲布，但我都只係想佢著件正正常常嘅短袖都好呀」。
網民反應兩極
眼見港媽對工人姐姐的衣著如此不滿，一眾網民就有唔同意見。有網民直斥港媽「係咪唔俾人開冷氣？」、「買D薄短袖比佢啦」，惟港媽就回應指「開住冷氣佢都著好少」、「佢有短袖衫，但唔知點解佢成日都好鍾意著埋啲背心」。亦有網民認為工人姐姐有穿衣自由，港媽反而應該管束自己的老公「唔好望到實」、「你老公一定睇得好開心」，更有人嘲諷「如果3個都狀態不變 ... ... 有兩個人身份好快對調」。