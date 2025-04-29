不少香港父母都會請外傭，盼有人幫手照顧小朋友及打理家頭細務，不過要搵到一個合適又夾得嚟嘅工人姐姐的確唔易，好睇運氣同緣份。早前，一位港媽就在討論區上崩潰發文，直指家中的工人姐姐鍾情清涼打扮，經常在家中著到好少布，而最令她「眼火爆」的是自己老公竟然經常𥄫到實，令她十分不滿。

港媽怒斥工人姐姐衣著少布 早前，這位港媽在討論區以「工人姐姐怕熱都唔應該係屋企著咁少布掛」為題發文，直指家中有聘用工人姐姐，雖然都明白夏天天氣較熱，「但係我真係接受唔到工人姐姐因為天氣熱就喺屋企著到勁少布」、「有時就咁著bra top加短褲走出嚟」、「小朋友見到佢著咁少都唔係幾好啦」！

老公狂𥄫睇到眼火爆 而最令港媽不滿的，除了工人姐姐衣著少布外，「仲要工人姐姐都算身材幾好」、「最衰嘅係我老公望住佢著到咁少布喺屋企行嚟行去，見到老公係到𥄫工人姐姐真係睇到我眼火爆呀」。她表示已經試過「叫工人姐姐著多啲衫」，但當方就反駁指自己「怕熱，煮飯會熱死」、「俾佢講到我好似好黑心咁熱都要佢著多啲布，但我都只係想佢著件正正常常嘅短袖都好呀」。