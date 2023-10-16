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生活
2023-10-16 20:45:02

網上熱話｜港媽搭港航行李超重被罰6位數 不滿似廉航唔包行李 網民反斥：無知仲咁大聲

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港媽搭港航行李超重被罰6位數 不滿似廉航唔包行李 網民反斥：無知仲咁大聲

港媽搭港航行李超重被罰6位數 不滿似廉航唔包行李 網民反斥：無知仲咁大聲

疫情幾年間大家都無得出遊，餓足幾年令不少人在開關後，均出現「報復式旅行」的情況，唔理三七廿一都飛咗先，惟其實幾年無去，難免出現「沒練習太耐感覺都追不回來」的現象，因而不時都會看到有人在網上分享去旅行的不快經歷。早前，一位港媽就在討論區上發文，指自己之前乘搭香港航空由北海道飛回香港，並表示自己之所以在去程選搭廉航「樂桃航空」，僅回程時搭港航，全因以為港航會「包行李」。豈料手持超重39kg行李的她在上機前方被告知行李超重，需要額外付上6位數的行李費，令她大為不滿，只好上網怒罵航空公司盼能抒一口惡氣。

（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

港媽搭港航飛北海道 回程行李超重39kg

疫情後不少人都抱著「報復式旅行」的心態出遊，只因餓足幾年終於能夠再次周遊列國，的確十分興奮。惟早前一位港媽卻在討論區上分享自己出遊的不快經歷，她表示自己先前經Trip.com購買從香港飛往北海道的機票，由於港媽深明自己去程的行李會比較輕便，因此在去程時選擇乘搭廉航樂桃航空，僅加購較便宜的額外寄艙行李費用，而到達北海道買到滿載而歸後，則乘搭香港航空返回香港。港媽以為香港航空的機票包含寄艙行李費用，因而未有多加理會行李的重量，耐何到櫃枱check-in時，竟然指她的寄倉行李達39kg，需要額外補錢才能跟機寄回香港！

 

（圖片來源：親子王國討論區）

（圖片來源：親子王國討論區）

超重太多被罰6位數 事後不滿發文狠批似足廉航

因為港媽以為香港航空不是廉航，理應機票錢已包括行李費用，因此她未有加配寄艙行李費用，而當她手持39kg行李準備登機時，職員卻跟她說這個重量的行李需要額外付100,600日圓（約5,293港元），方能將行李跟機寄回香港。港媽表示「不止我們無買，還有部份旅客情況一樣。我想知而家香港航空唔包行李嘅咩？」矛頭直指香港航空既然不是廉航，機票錢應該包含行李費用，如今卻與其他廉航一樣需要額外加錢「買行李」，令她不禁認為香港航空亦似足廉航。

 

（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民貼航空公司條例 反斥港媽：無知仲咁大聲

雖然香港航空不是廉航，以往買機票後的確包含行李費用，但有網民就貼出香港航空的網頁公告，直指港航在疫情後已經修改相關政策，購買機票的同時，需要選購行李限額，更有網民指其實在購買機票時，「網站會彈出一個頁面讓乘客選擇適合自己的行李重量」、「香港航空分三種票價，冇行李、20kg 、30kg」、「買機票時有選項畀你揀買幾多kg行李，你唔睇清楚，今次當交學費囉」。除了指責港媽自己「唔睇清楚」，亦有網民狠批她「無知仲咁大聲」、「自己錯仲要聲大夾惡」。

 

（圖片來源：Facebook@旅行關注組） （圖片來源：Facebook@旅行關注組） （圖片來源：香港航空官網） （圖片來源：Trip.com官網）
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