網上熱話｜港媽搭港航行李超重被罰6位數 不滿似廉航唔包行李 網民反斥：無知仲咁大聲

港媽搭港航行李超重被罰6位數 不滿似廉航唔包行李 網民反斥：無知仲咁大聲

疫情幾年間大家都無得出遊，餓足幾年令不少人在開關後，均出現「報復式旅行」的情況，唔理三七廿一都飛咗先，惟其實幾年無去，難免出現「沒練習太耐感覺都追不回來」的現象，因而不時都會看到有人在網上分享去旅行的不快經歷。早前，一位港媽就在討論區上發文，指自己之前乘搭香港航空由北海道飛回香港，並表示自己之所以在去程選搭廉航「樂桃航空」，僅回程時搭港航，全因以為港航會「包行李」。豈料手持超重39kg行李的她在上機前方被告知行李超重，需要額外付上6位數的行李費，令她大為不滿，只好上網怒罵航空公司盼能抒一口惡氣。

港媽搭港航飛北海道 回程行李超重39kg 疫情後不少人都抱著「報復式旅行」的心態出遊，只因餓足幾年終於能夠再次周遊列國，的確十分興奮。惟早前一位港媽卻在討論區上分享自己出遊的不快經歷，她表示自己先前經Trip.com購買從香港飛往北海道的機票，由於港媽深明自己去程的行李會比較輕便，因此在去程時選擇乘搭廉航樂桃航空，僅加購較便宜的額外寄艙行李費用，而到達北海道買到滿載而歸後，則乘搭香港航空返回香港。港媽以為香港航空的機票包含寄艙行李費用，因而未有多加理會行李的重量，耐何到櫃枱check-in時，竟然指她的寄倉行李達39kg，需要額外補錢才能跟機寄回香港！

超重太多被罰6位數 事後不滿發文狠批似足廉航 因為港媽以為香港航空不是廉航，理應機票錢已包括行李費用，因此她未有加配寄艙行李費用，而當她手持39kg行李準備登機時，職員卻跟她說這個重量的行李需要額外付100,600日圓（約5,293港元），方能將行李跟機寄回香港。港媽表示「不止我們無買，還有部份旅客情況一樣。我想知而家香港航空唔包行李嘅咩？」矛頭直指香港航空既然不是廉航，機票錢應該包含行李費用，如今卻與其他廉航一樣需要額外加錢「買行李」，令她不禁認為香港航空亦似足廉航。