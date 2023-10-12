網上熱話｜港媽每日來回3小時北上買平餸 陸網民1原因鬧爆：明白中港矛盾了

開關之後，不少港人都喜愛到大灣區遊玩，只因當地的物價比起香港低幾倍，因此豪玩都無咁心痛，而且大部分人都認為內地的東西比起香港性價比更高。早前，一位港媽就在社交平台分享自己每日的生活，她指自己雖然每日要送女兒上學，但為了買平價餸的她仍然不惜每日由天水圍的家中出發到蛇口，每日來回至少花3小時，全為頭家好，希望能夠以比香港平好多的價錢買到更多餸菜，絕對是持家有道的媽媽！不過，大批內地網民在得知她的做法後，紛紛留言大鬧，更揚言自己開始明白為何有中港矛盾的存在，「知道港人為何痛恨我們了」！
港媽每日北上買平價餸 天水圍來回蛇口日花3小時
內地的東西比起香港性價比高是近年熱門的討論話題之一，只因在內地能夠以比香港平一半的價錢，買入比香港多一半的餸菜或物件。早前，一位港媽就拍片分享自己每日的生活，她指自己每天在送完女兒返學後，都會帶同工人姐姐由天水圍的家中出發，千里迢迢地過關到蛇口買餸。雖然由天水圍到蛇口的來回車程和時間差不多需要3小時，但發文者就認為十分值得，只因內地的超市物價真的便宜得感人！
大讚內地價廉物美 ¥1.9買到1大袋薯仔
發文者在片中不斷大讚內地超市的物價超抵，而且就算價錢平，亦不會用份量少去拉上補下，而是大部分食物均以「抵食夾大件」的形式出售。她分享當地超市的部分物價，例如¥9.9一大枝酸奶、¥4爆漿紅糖糍粑、¥10 上海蔥油餅、¥20燒賣、¥9.5一大樽美汁源果粒橙，當中最令人震驚的是她竟然用¥1.9買到一袋目測至少有6個的薯仔，要知道這個價錢在香港買1個薯仔都有難度！發文者在超市裡大買特買，最後買到成車食物都只需¥100埋單。
陸網民1原因鬧爆：明白港人為何痛恨我們了
眼見發文者不惜千里迢迢日花3小時北上買餸，全為內地超市的超抵物價，網民都有不同的意見，有香港網民認為要花如此多時間其實「唔抵」，只因在生活節奏快的香港「時間就是金錢」、「計埋時間車費都係返度」。至於一眾內地網民更紛紛鬧爆，直指因為港人不斷北上消費，導致內地的物價都開始上漲，「幾年前內地人去香港購物是為了品質，帶動了香港的經濟。幾年後香港人來內地買菜，直接把深圳臨港片區的物價都抬高了！」、「蛇口市場的菜價越來越貴」，更有網民坦言開始明白為何會有中港矛盾，「我們過香港購物被港人鄙視」、「現在好了，都來買東西」、「明白港人為何痛恨我們了」。