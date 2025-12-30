網上熱話｜港媽沉迷拼多多 瘋狂購入室內設計用品自行裝修 囡囡崩潰：成間屋玩完！

近年不少人習慣網購，除了因為生活忙碌外，有時上網撳幾個掣買嘢，仲快過自己周圍搵，部分網購平台更加免費送貨上門，方便又快捷。不過，若然網購上癮的話，屋企的確會越來越迫，甚至有大轉變。早前，一位港女就崩潰表示，媽媽近日因「拼多多上腦」，不單大量購入室內設計用品，更向自己屋企埋手瘋狂自行裝修，成品令一眾網民哭笑不得。

近年不少人習慣網購，除了因為生活忙碌外，有時上網撳幾個掣買嘢，仲快過自己周圍搵，部分網購平台更加免費送貨上門，方便又快捷。不過，若然網購上癮的話，屋企的確會越來越迫，甚至有大轉變。早前，一位港女就崩潰表示，媽媽近日因「拼多多上腦」，不單大量購入室內設計用品，更向自己屋企埋手瘋狂自行裝修，成品令一眾網民哭笑不得。

港媽拼多多上腦 瘋狂裝修屋企 早前一位港女在社交平台發文，劈頭崩潰表示媽媽近日「拼多多上腦」，在接觸拼多多後，「室內設計藝術家靈魂被激發出嚟」，在網上購入大量室內設計用品，並靠一己之力慢慢改造屋企。

廁所屬重災區 正向大門入手 從發文者上傳的照片中，可見媽媽的「傑作」集中在廁所，先在浴缸和磚牆上大玩藍色油漆潑墨風，又買來馬賽克粒，自己逐粒逐粒貼到洗手盆枱面上，而令發文者最無奈的是媽媽買入了一塊「傻瓜鏡」取代原本「冇穿冇爛」的半身鏡，鏡面多處破爛，而且照鏡時「本身冇波都照到變大波」、「身高150變170」。眼見廁所已經整無可整後，媽媽現時正向屋企大門埋手，自行將大門用油漆改造成粉橙色。

網民有讚有彈 發文者無奈表示「佢整到廁所殘破不堪都算啦，而家仲要玩大門」、「成家人都勸唔到佢，放棄晒，由佢自由發揮」。大批網民留言熱議，有網民讚揚指「如果有時間陪阿媽一齊玩仲開心，好同壞都好，起碼一定有你同媽咪嘅回憶先」、「佢自己黐馬賽克好勁」，亦有網民擔心拼多多的裝修用品對健康有害，「淨係覺得你間屋好毒，唔知幾多嘢係超標，有甲醛之類」、「雖然幾好笑，但真係有啲健康風險」。