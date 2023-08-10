網上熱話｜港媽移英兩年半後超後悔 爆喊拍片力數5宗罪 回流返港困難重重

近年越來越多人移民外地，當中最熱門的移民國家非英國莫屬。不過，有時要踏出舒適圈的確不是一件容易的事，當轉工前都要左度右度時，放棄香港的一切遠走他鄉所需要面對的東西自然更多。早前，一位移民英國兩年半的港媽就表示她十分後悔，只因移民後的生活與理想不符，令她無所適從，更拍片力數英國5宗罪！

港媽移英兩年半後超後悔 坦言：越來越討厭英國 移民到英國的港媽Kasumi不時都會在個人YouTube頻道上分享移英生活近況，惟近日她的一條新片就引起網民迴響，只因她在片中不時大喊及情緒崩潰，直指自己在移民英國後幾乎諸事不順，而近日發生的1件事更成為壓垮她的最後一根稻草​​。她分享自己的車早前被當地人開車門撞到，對方不但未有道歉或提出賠償，反而對Kasumi惡言相向，即使最後報警亦不受理，令她的崩潰情緒累積至頂點，不禁拍片力數英國5宗罪，更開始萌生想離開英國的念頭。

罪狀1.天氣乾燥令皮膚變差 香港的天氣又濕又熱，惟長住香港的港人其實都早已習慣，身體以及皮膚質素等都相當較適應這種天氣。可是英國正正相反，極度乾燥及清涼的天氣令Kasumi的皮膚狀況越來越差。雖然在英國出街幾乎不會流汗，清爽又涼快，脫髮問題亦有所改善，但有時太乾燥亦令她十分無助，皮膚在生活兩年幾亦仍未適應，令她無所適從。

罪狀2.生活節奏重複 香港的生活多姿多彩，就算由上水過海落Bar的車程最多只是個零鐘，惟在Kasumi移民英國後，發現每一天的生活都相當重覆，例如「星期一至五阿女要上學，然後星期六日要不是去別人家，就是去草地，或去行我不想行的街」。雖然英國的生活與香港大為不同，但Kasumi亦指自己都體驗了不少香港沒有的事物，例如去薰衣草田、本地自駕遊、Pride Day、戶外電影院等。

罪狀3. 重新認識朋友 Kasumi指自己的朋友大部分都在香港，令她在移民英國後猶如失去了一群願意無條件包容、體諒自己的朋友，因此朋友清零的她需要在全新的地方重新認識朋友。Kasumi指自己目前雖然仍認識到不錯的新朋友，但耐何始終不是相處多年、知根知底的知心友，令她在與新朋友相處時壓力頗大，會擔心「人家會否覺得我很煩呢？」、「新朋友會不會同樣包容我呢？」等問題

罪狀4. 機票太貴 Kasumi指自己不時都想返香港，因此經常都想趁女兒放假時回港短住，惟每次假期的機票票價均十分高昂，加上要帶同女兒一同回家，一大一小光是機票錢就需要1,565鎊（約$15,543港幣）。即使暑假旺季過去，Kasumi如欲獨自回港，單人機票雖然只需約468鎊（約$4,648港幣），但老公又會稱「自己搞唔掂」，令她只好一直在想回港及機票貴的循環裡，不斷折磨自己。

罪狀5. 思念家人 除了因為機票太貴，英國與香港相隔之遠亦成為Kasumi崩潰的原因之一，只因她需要長年累月與身處香港的家人分開，因此時常思念家人的她在片中爆喊，頻頻問自己「究竟什麼時候能回家？」、「我什麼時候可以見我的媽媽？」她又表示雖然在香港時經常與家人吵架，但分隔兩地令她深深明白家人之間濃厚的愛，長時間不能見到心愛之人令她逐漸抑鬱。