網上熱話｜港媽跌手機1年後奇蹟尋回 機內1物極珍貴 最後靠咁樣搵返！

在智能手機普及的世代，唔見電話分分鐘大件事過唔見銀包，失去的除了有價值的電話外，亦有機內大批資料和珍貴回憶。近日一位早於一年前遺失電話的港媽就在社交平台發文，指自己事隔一年早已打定輸數，沒料到竟然在有心人的幫助下成功失而復得，更重獲機內極度珍貴的1物，引來大批網民向有心人送上祝福。

港媽意外失手機 1年後失而復得 這位港媽在社交平台發文，指自己一年前意外遺失手機，原以為尋回的機會率已經微乎其微，沒料到在有心人的幫助下，竟成功失而復得。她表示，近日突然收到好心人電話，直言「公司裁員，佢幫手清櫃筒果陣見到，應該係之前啲同事收起咗」、「佢睇到我留嘅message 仲即刻打比我老公」、「但我老公以為詐騙仲cut人線」，幸好最後都有約出來交收電話。

機內1物極珍貴 發文者表示，想尋回手機的最大原因，是「想要番啲bb 出世冇backup嘅相」，因此今次失而復得，的確令她十分驚喜，而當她表示「同佢交收果陣我諗住比封利是佢，因為寫明有薄酬，點知佢唔收，話知道唔見電話好難搵得番」。又分享好心人的背景資料，「佢黎緊bb 7月出世，但公司裁員裁埋佢，祝福佢BB 身體健康，同埋可以快啲搵到新工，好人有好報」。

網民留言祝福好心人 除了發文者向好心人送上祝福，亦有大批網民紛紛留言稱讚，「呢個哥哥好好人！」、「希望佢快啲搵到新工」、「不如你送啲bb野俾佢」、「有責任心而又唔貪心既人真係買少見少」。惟發文者就回應指好心人堅拒一切報酬，僅提出「話幫佢祈禱，快啲搵到新工就得」。