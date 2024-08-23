香港地出名樓價高企，就算過到入息排公屋，亦要等上十年八載先有曙光。不過，間中就會看到有人直斥其他抽中公屋的人「身在福中不知福」，只因他們總會有不同藉口拒絕派彩。早前，一位港媽就在社交平台發文，指自己首派已獲發位於葵盛的公屋，4人家庭可住386呎，條件配套均不錯，惟最後卻因1事而忍痛放棄派彩，引來大批網民熱烈討論。

圖片來源：Facebook@香港公營房屋討論區（FB版） 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 顯發邨 滿田邨

港媽首派獲發葵盛公屋 4人住386呎 早前一位港媽在社交平台發文，直指近日終於收到公屋首派的信件，為葵盛西邨的低層單位，4人家庭獲發的單位面積有386呎。事主坦言對獲派的地點尚算滿意，又指平日主要會到長沙灣及沙田等區域，上網搵資料亦得悉會有交通接駁。

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2 大優勢仍不敵1事 她表示一開頭對所派單位滿意，只因認為呎數和地理位置都尚算理想，「有386呎，都幾吸引」，惟在她帶同家人前往實地考察時，就認為有1事難以接受。她指雖然日間感覺不錯，但一到晚上行入屋邨內部「我同2個小朋友都驚驚哋」、 「我細仔唔肯入去吖，係咁喊」、「大仔又一路扭計叫走要翻屋企」，最後只好由她的丈夫自己入內查看單位。

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最後仍忍痛拒絕 網民舉腳支持 起初事主仍有點十五十六，但最終決定尊重小朋友的意願，忍痛放棄單位，「唯有搏下次了」。大批網民就此留言討論，有網民認同事主睇法，直斥該屋邨地點欠佳，搭車不算方便，惟亦有網民認為事主「揀擇」、「如果再派…唔會再有半九龍半新界，一定新發展區」，又指「屋邨有巴士接駁到沙田、葵興、奧運站」，而且也可經葵芳住港鐵出市區，更有自稱街坊的網民留言表示「成條邨應該係6座最方便，我覺得風涼水冷係好舒服既，麵包超級平」、「我住緊8座，風水好，好好住」。